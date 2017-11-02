    • 2017年11月2日

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    手机放兜里充电口该朝上还是朝下？大有讲究

    星期四, 十一月 02, 2017

    平时大部分人都有把手机直接放在口袋里的习惯，但很多人都是随手一放，时间长了，就会发现手机充电会变慢。

    这可能就是因为放手机不正确的方式导致的，那么手机放兜里，充电口到底是该朝上，还是朝下？

    手机放兜里很有讲究

    维修手机的师傅建议：手机放兜里，充电口朝上。

    这是为什么呢？

    首先，裤子口袋里是很脏的，平时的一些灰尘或毛毛都积累在口袋里洗不掉。

    我们把手机放在口袋里，经过摩擦，这些灰尘就都起来了，如果充电口朝下，灰尘就很容易跑到充电口里边。

    时间一长，就将充电口堵住了，导致充电接触不良也是必然的。


    有时候我们手机充电慢了或者充不进电了，检查充电器也没毛病，可能就是因为充电口里垃圾太多。拿个牙签戳一戳，或吹一吹，把脏东西清理出来，手机就好了。


    还有一种危险的情况，经常接触金属碎屑的人，比如焊接工人，如果也经常将手机充电口朝下，放在口袋里，很容易发生手机短路，这就危险了。


    对此，我们可以选择，自带防尘塞的手机壳，这样，手机就可以随便放。

    另外，手机壳平时还能保护手机，不然手机用不了多久，就满是划痕了。

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