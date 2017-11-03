中国控制债务增长意义远超国界

据彭博新闻社网站10月30日文章称，以前是美国一打喷嚏世界就感冒，如今，如果中国病了，会对世界构成更大的风险。这个世界第二大经济体如今正设法防止自己感冒。最近数十年来，中国国内生产总值（GDP）基本上每隔10年就翻一番，如今增长虽然保持着这样的速度，但主要问题依然没有解决，那就是为这种快速增长提供动力的主要是信贷的大幅增长。
根据彭博信息研究公司的估计，截至2016年底，中国的债务总规模与经济总量的比例已从2008年的162%升至260%左右。该公司首席亚洲经济学家欧乐鹰说，按照当前的发展势头，中国的总体债务水平将跻身“世界顶级之列”。
文章称，可能正是这样的趋势促使中国人民银行行长周小川本月早些时候发出警告称，信贷盛宴过后，资产价值有大幅缩水的风险，亦即出现所谓的“明斯基时刻”。据国际货币基金组织推测，中国将会对今年的全球经济增长做出超过1/3的贡献，有鉴于此，中国控制债务增长，其意义已经远远超出了它的国界。
文章认为，中国缩减信贷包含两个关键组成部分，每一部分对决策者而言都是巨大挑战。
第一个挑战是拧出地产价格预期中的水分。最新数据显示，在某些地区，尽管一系列调控措施加大了贷款购房的难度，但是不少城市的房价仍在继续上涨。在中国古都西安，9月份房价同比上涨了近15%。
文章称，要想拧出房价水分同时又不致使房地产市场就此滑入下行通道，还有赖于监管者在具体措施上作出微妙权衡。过去30年间，美国、日本和英国房地产市场的崩盘已充分表明，那会对经济造成多大伤害。
第二个主要挑战是如何使借贷成本与借款人的偿付能力相称，而不是使借款成本与借款人同国家的关系挂钩。
文章称，在中国的金融体系中，长期以来，国有企业或执行国家计划的企业，融资成本通常比其他企业更低，这是基于下述想法：这些企业一旦出事，总会有政府出手相救。为使资本得到更有效的配置，同时避免实际已经资不抵债的企业因为有源源不断的资金来源而继续生存，决策者已经开始逐步取消了对这些企业的隐性支持。
文章称，可以肯定，中国经济会继续打破爆发债务危机或出现房地产市场泡沫破灭的预测。相反，如今形势已经出现了有控制缓解的迹象。伴随政府对举债购房的限制，9月份房价上涨城市数量创下自2016年1月以来的最低水平。
根据德国墨卡托中国研究中心发布的报告，中国不太可能出现国内引发危机的情况，至少在今后5年内不会。加利福尼亚大学圣迭戈分校教授、该报告的作者维克托·史（音）写道：“麻烦很可能来自资本外流和国际信贷突然撤走这两种情况的叠加效应。”
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