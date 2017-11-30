空间站表面发现可疑微生物 俄宇航员：或来自外太空

俄媒称，俄罗斯宇航员安东·什卡普列罗夫说，在国际空间站的表面发现了活着的细菌，它们可能来自地球之外。这些微生物将被送回地球进行进一步研究。
据“今日俄罗斯”电视台网站11月27日报道，什卡普列罗夫对塔斯社说，在对国际空间站表面取样时，科学家们发现了活着的细菌。他说，这些微生物可能来自外太空。
他说：“样本中发现了国际空间站模块在发射时不曾有过的细菌。因此它们应该是从太空中的什么地方飞过来的，然后定居在空间站的外壳上。”这位宇航员还说，目前正在对样本进行研究，这些细菌似乎是安全的。
报道称，什卡普列罗夫还说，在经历了从零下150摄氏度到150摄氏度的温差之后，来自地球的一些微生物也在实验箱中存活了下来。
报道表示，在“考验”和“生物风险”实验中，这些细菌不小心进入了外太空。科学家们在国际空间站的外壳上设置了几个特别的实验箱，并放置了几年时间，以了解太空环境会如何影响其材质。
不过，此前在5月份进行的“考验”实验中，也发现了源自地球的细菌（来自马达加斯加）和浮游生物（来自巴伦支海）。科学家们解释说，这些生物抵达太空是因为电离层提升现象。在这一现象中，地球表面物质会上升到大气层上层。在此发现之后，俄罗斯国家航天公司及其他科学家建议，将生物圈的上层边界提高到400公里。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost