土耳其计划2019年部署S-400：定制敌友识别系统

美国《防务新闻》周刊网站11月28日发表题为《土耳其计划在2019年部署俄罗斯防空系统》的报道称，土耳其政府一名高官表示，土耳其计划从俄罗斯采购的远程防空反导防御系统将在2019年部署到位。
土国防部长努雷丁·贾尼克利说，土耳其与俄罗斯签署的购买一套S-400的合同包含购买第二套系统的选项。
贾尼克利说：“该合同已经签署，而且已经预付了定金。这已经是一项敲定的协议。”
土耳其负责采购事务的官员说，如果两国同意选择可选条款——购买第二套系统——那么土耳其会要求了解技术方面的信息。一名官员说：“这是后期要讨论的事情。”这名官员拒绝就土耳其要求的技术转让程度发表评论。
不过他说，土耳其希望S-400拥有一套定制的敌友识别系统。这名官员说：“我们希望它（S-400）成为我们可以用自己的源代码运行的一套独立系统。”
由于这套S-400不能与北约及美国部署在土耳其境内的装备实现互操作，土耳其必须独自运作该系统。
2013年，土耳其选择中国精密机械进出口总公司作为其远程防空反导计划的合作对象。2015年，迫于北约盟友的压力，土耳其政府取消了这一计划。今年年初，土耳其官员表示，他们即将就采购S-400系统与俄罗斯达成协议。
今年10月，土耳其总统埃尔多安表示，土耳其还有意购买俄罗斯目前正在研发的防空与反导系统——S-500。
与此同时，土耳其与欧洲防空导弹公司自2016年以来就共同生产SAMP-T防空系统进行的谈判一直在取得进展，并在最近趋于完善。与该计划相关的两个土耳其主承包商将是由政府控制的军用电子企业，分别是土耳其最大的防务公司阿塞尔散公司和生产导弹的罗克特桑公司。
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