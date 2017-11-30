中国房屋库存跌至4年新低：泡沫警告或许言过其

英媒称，中国待售房屋数量上月创下四年新低，这个迹象表明新开工的建筑有望缓冲据预期明年会出现的经济增速减缓，而不断有人发出的泡沫警告或许言过其实。
据英国《金融时报》网站11月28日报道，房地产对中国整体经济至关重要，若把钢铁和家用电器等上游和下游产业包括在内，它至少贡献国内生产总值（GDP）的20%，在中国为应对一系列行业产能过剩问题提出的“供给侧改革”中，住房去库存是一个重要内容。
报道称，今年以来，强劲的房地产市场推动了经济的整体增长，自2010年以来首次出现同比加速。但房屋销售量和新屋开工量在今年大部分时间都呈放缓趋势，分析师们预计减缓趋势将延续至2018年。出于对金融风险和低收入居民负担能力的担忧，中国政府对抵押贷款施加了一系列限制以抑制房价上涨。
不过，最新数据表明，尽管房屋销售减缓，但开发商将需要保持相对较快的建设速度才能跟上需求的步伐，新开工的建筑进而将推高对中国庞大制造业产出的需求，包括钢铁、水泥和玻璃。
根据上海易居房地产研究院对80个城市的调查，10月份房屋库存总量同比减少10.1%，环比减少2.1%，待售房屋总面积降至2013年8月以来最低水平，商品房库存已连续27个月下降。易居房地产研究院研究总监严跃进在报告中写道，这些数据充分说明中国持续三年的库存消化战取得了良好效果。相关数据不包括已售出但无人居住的公寓，有调查估计这类住房的总数达到5000万套。
报道称，就在2015年，分析师还提醒称过剩的待售套房将在可预见的未来抑制建筑活动和房价，尤其是在北京、上海、深圳和广东这些“一线”城市之外。但过去一年里的大量抵押贷款刺激了销量快速上升，地方政府的严管措施把矛头指向投机性购房而保留了首套房购买者的入市渠道，销售的增长最终在9月和10月跌至负数区间。
报道表示，摩根斯坦利香港公司的中国区首席经济师邢自强预测，建筑活动减缓将把房地产投资的总体增长率从今年的7%拉低至2018年的5%，致使GDP增长率从6.8%减缓至6.5%。
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