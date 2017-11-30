中国中东欧合作找到契合点：“16+1合作”升级

外媒称，中国国务院总理李克强和16个中东欧国家的领导人在布达佩斯举行了会晤。这个诞生于5年前的模式被称为“16+1合作”会晤。
据德国《世界报》11月28日报道，匈牙利总理欧尔班·维克托通常派外长彼得·西亚尔托到机场欢迎外国贵宾。但这次他亲自出面：中国国务院总理李克强来了。两人的领带色调和谐，都是浅蓝色。他们晚间在布达佩斯一家餐馆共进非正式晚餐时，都穿着黑色西装和白色衬衫，都没有打领带。
“这是布达佩斯今年最重要的外交活动。”匈牙利总理府一位高官说。
报道称，中国的“新丝绸之路”外贸战略计划投资于中东欧的物流和基础设施项目，以便把更多中国商品更快地运往欧洲。这非常符合匈牙利的“向东开放”战略，也与中东欧普遍存在的扩大经济合作面会更好的想法相吻合。德国是榜样，它很早就开始扩大同俄罗斯以及中国的经济关系。
报道认为，当东欧人给中国人铺开红地毯时，他们主要是希望减少对德国和欧盟的经济依赖。出于这个原因，中东欧国家也想加强地区合作。但前提条件是拥有良好的基础设施。
欧尔班总理的一名顾问说：“历史上，欧洲的运输体系是在东西轴线意义上扩建的。我们想建立南北轴线。”因此，中东欧国家之间的相互经济联系应该得到改善。“三海倡议”也服务于这个目标。在“三海倡议”框架内，从波罗的海到黑海和亚得里亚海的物流和运输基础设施将得到扩建。
报道称，中国想增加出口，相对贫困的东欧人希望获得中国投资，这尤其是为了减少对欧盟资金的依赖。
报道称，虽然德国和布鲁塞尔对中国的追求充满疑虑，但东欧人对此毫不介意。在欧尔班的顾问看来，“我们没有这样的担忧”。在布达佩斯，人们会问为什么要给中国投资设限呢？欧尔班本人在此次会晤中向柏林喊话说：“欧洲不应该自我孤立。”
报道认为，就经济角度而言，“16+1合作”还远远不能在东欧与欧盟进行竞争。迄今只有匈牙利在与中国的合作中获得了值得一提的好处。根据中国驻匈牙利大使馆提供的数据，迄今中国在该区投资有大约一半流入匈牙利。这已经给匈牙利带来了1万个就业岗位。
2016年，两国双边贸易额同比增长了大约10%，增至88.9亿美元。2017年上半年甚至同比增长了17%，增至48.5亿美元。这与同欧盟的贸易相比还很少，但这一趋势显示出了一个明确的方向，即中国在东欧的影响力正在增加。
另据美联社11月28日报道，中国和塞尔维亚官员28日举行了塞尔维亚与匈牙利之间的铁路改造工程的开工仪式。该铁路项目主要由中国提供资金。
在塞尔维亚首都贝尔格莱德郊区举行开工仪式，正值中国国务院总理李克强在布达佩斯会见塞尔维亚总理布尔纳比奇和匈牙利总理欧尔班之际。
预计匈塞铁路项目在塞尔维亚境内的首段线路将在3年后竣工，由中国企业采用欧盟标准建设。该铁路项目塞尔维亚段预计将耗资20亿美元，而据最新估计，匈牙利段将耗资18亿美元。
布尔纳比奇说，她满怀希望，认为该铁路项目会帮助塞尔维亚“将自身确立为欧洲部分地区的一个中心枢纽”。
欧尔班将这一铁路升级项目称为中国加大在该地区存在的“旗舰项目”。
在中匈两国签署诸多投资和贸易协议之后，欧尔班在与李克强举行的新闻发布会上说，该地区的发展需要中国资金。
欧尔班说：“我们需要进行众多投资，匈牙利经济领域和欧盟都没有足够资金。这就是我们正在利用中国的帮助，为布达佩斯至贝尔格莱德的铁路提供资金的原因。”
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