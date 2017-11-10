中东两巨头升级“代理人”战争

德国《世界报》网站11月7日发表题为《地区内代理人战争将升级”》的文章称，在中东，人们早已对沙特和伊朗充满敌意的对峙习以为常。毕竟逊尼派沙特和什叶派伊朗这两个国家之间的关系不仅受到上千年来宗教和种族对立的影响，近几十年来也被打上了争夺地区政治主导权斗争的烙印。
多处冲突背后的沙伊对抗
文章称，利雅得和德黑兰在叙利亚、巴勒斯坦、伊拉克、巴林和阿富汗等地的众多冲突中角力。不过局势现在激化。
文章称，也门胡塞武装上周六朝利雅得机场方向发射一枚导弹，后被沙特空军成功拦截。沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼周二说，伊朗向也门胡塞武装提供武器无异于一种“战争行为”。而伊朗拒绝对此负任何责任。
沙特外交大臣阿德尔·朱拜尔说，导弹为伊朗制造，被拆分成零部件走私至也门，这违反了联合国安理会决议。也门胡塞武装在伊朗革命卫队和真主党特工的帮助下重新组装导弹，并最终发射。
朱拜尔对美国有线电视新闻网表示，沙特保留“适时、适度作出回应的权利”。为回应此次导弹袭击事件，沙特领导的打击也门胡塞武装军事联盟宣布关闭通往邻国也门的港口、机场和公路。在内战国家也门，伊朗为胡塞反叛武装提供装备，沙特则派出战机支援也门政府。
文章称，黎巴嫩总理萨阿德·哈里里上周末突然宣布辞职也导致局势进一步紧张。有沙特在背后撑腰的逊尼派领导人哈里里表示，辞职是因为担心人身安全。他谴责伊朗和真主党煽动地区不和。真主党反过来又指责沙特强迫哈里里辞职。沙特海湾事务大臣萨米尔·萨卜汉警告说，沙特政府今后会将黎巴嫩视为“向沙特宣战”的国家。哈里里无法让真主党安分守己，那就需要找另一个人“阻止并将真主党逼回他们黎巴嫩南部的老巢”。
“死敌”不选择直接开战
文章称，中东现在面临地区大国战争，世界经济是否会受到严重影响？毕竟牵涉的是全球最重要产油区波斯湾的最重要国家。油价上周已上涨约10%。
文章称，阿拉伯国家的评论员也越来越多地谈到短兵相接的危险。阿拉伯地区最知名记者之一阿卜杜勒-拉赫曼·拉希德在亲沙特的阿拉伯电视台网站上发表评论称，利雅得现在只有两个选择：“要么直接对抗伊朗政权，要么寻找更多代理人并借助他们”与伊朗开战。
文章称，尽管如此，这对死敌开辟新战线的可能性不大。一方面，它们根本没有共同边界。此外，拉希德认为沙特也“不愿和伊朗进行直接军事对抗”。虽然沙特的武器更先进，但伊朗拥有至少42万人规模的军队，几乎是沙特军队的7倍。
多国或被卷入代理人战争
文章称，以色列海法的埃兹里伊朗与波斯湾研究中心专家索利·沙瓦尔也说，伊朗一向“回避和他国军队发生正面对抗”。德黑兰虽然会派出“顾问和少量革命卫队成员，包括在本地区维持大量民兵组织，但伊朗正规军不会采取直接行动”。
所以一切只是沙特在叙利亚、黎巴嫩和也门遭受失败后为了发泄怒气而作出的空洞威胁？可能也不是。沙瓦尔说：“地区内的代理人战争将升级。”记者拉希德也认为“加强冲突地区的民兵组织”是“唯一选择”。征兆已经显现。沙特海湾事务大臣萨卜汉针对黎巴嫩的“宣战”以及黎巴嫩总理的意外辞职将该国变成了这场代理人战争的一个潜在战场。
文章称，美国前驻以色列大使丹尼尔·夏皮罗已经警告以色列现在不要被沙特怂恿卷入对抗真主党的战争。利雅得在也门和伊拉克的行动或将增加。库尔德人地区现在大概也会变成战场。沙特至今只是心不在焉地向他们提供支持。
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