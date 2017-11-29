驻韩美军打造新“巨无霸”基地：远离前线 提升战时效率

美国野兽日报网站11月27日发表题为《美国在韩国的新巨无霸军事基地首次亮相》的报道称，当美国总统特朗普与朝鲜领导人围绕平壤核武器计划的口水战日益升级之际，美军正在悄悄改造驻朝鲜半岛部队，以提升他们抵御朝鲜攻击的能力。
这项改造的核心是在首尔以南扩建的一座新设施，约3万驻韩美军中的大部分正在或即将驻扎在此。这座位于首尔以南50英里（约合80公里）的汉弗莱斯军营是美国在朝鲜半岛的一个堡垒——也是美国作战计划的关键。
韩国国防分析研究所研究员朴元坤（音）认为，一旦与朝鲜爆发公开冲突，汉弗莱斯军营“将使增援美军得以快速部署（至朝鲜半岛）并迅速投放至前线地区”。
兰德公司分析师布鲁斯·贝内特博士对记者说，将高级指挥官集中到汉弗莱斯军营将有助于提高战时规划的效率。他说：“假如指挥官们分散在整个半岛上，就难以进行秘密交流。”
就在2003年的时候，驻韩美军还分散于174个基地，其中最成问题的就是位于首尔龙山的美国陆军军营。首尔距离朝韩边境只有30英里——完全处于平壤重炮的射程范围内。
为了躲避城市拥堵并降低龙山基地面对炮火的脆弱性，五角大楼开始扩建当时只是一个小型前哨基地的汉弗莱斯军营，并将美军及其家属集中到当地。
耗资110亿美元的扩建工程已接近完工。军营内的一个兽医诊所、一个牙科诊所和一个食堂已于今年10月启用。汉弗莱斯军营号称拥有新的指挥部大楼、一个机场、数个射击场、营房、车辆调配场、通讯设施、学校、幼儿园、商店和教堂，甚至还有一个高尔夫球场。
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