携程亲子园虐童案女嫌犯乘火车外逃被抓

据大连《半岛晨报》21日报道，上海携程亲子园近日曝出的“虐童”事件，成为了大众舆论关注的焦点。
昨日下午，从上海开往大连的T132次列车上，大连铁路公安处乘警抓获了此案一名嫌犯。女子吴某今年46岁，在携程亲子园担任生活老师。此前，她因“涉嫌携程亲子园虐待被监管人案”被上海警方网上通缉。
事件背景
11月初，上海携程托管亲子园老师虐待孩子的两段视频在网上流传。第一段视频中，一名黄衣女子把小女孩拉扯到自己跟前，把她的书包扔出几米远，随后击打女孩头部并将其推倒在地，小女孩头部撞上桌角。第二段视频中，她把一管芥末喂给坐成一排的孩子们，被喂后的孩子开始哭泣。
虐童视频在网上曝光，迅速引来社会各界的高度关注。9日和13日，上海长宁警方以涉嫌虐待被监护、看护人罪对携程亲子园的三名工作人员及实际负责人郑某予以刑事拘留。15日，上海市妇女儿童工作委员会公布了调查情况，认定这是一起严重伤害儿童的恶劣事件。16日晚，携程CEO孙洁做最终通报，两人力资源部副总裁被免职。
虐童案女嫌犯乘火车外逃
昨日14时19分，从上海开往大连的T132次列车缓缓驶离始发站。刚发车，大连铁路公安处乘警老孙就接到值班员电话，称T132次列车上有一名女性乘客，是上海市公安局长宁分局网上通缉的在逃人员。
原来，这名女子姓吴，黑龙江省佳木斯人，今年46岁。当天，她准备从上海前往秦皇岛。她准备乘车时在逃人员身份被发现，涉嫌“携程亲子园虐待被监管人案”。
在携程亲子园担任生活老师
老孙接到消息后，根据车票信息找到了吴某所在的车厢。吴某购买的是硬卧中铺。由于列车刚刚离站，不少乘客还没到铺上休息。有的乘客坐在过道的便坐上，也有人坐在下铺聊天。多年的乘警工作经历，让老孙练就了“火眼金睛”的本领。在吴某的铺位附近，老孙一眼便从人堆里认出了他想找的人。他验看了眼前女子的身份证，信息完全相符，她就是吴某本人。
此刻，吴某表情平静。老孙问，“你是做什么工作的？”吴某称，她在幼儿园工作。具体工作是什么？她回答“不方便说”。此时，她已猜出乘警的来意。“网上都有，你知道的。”老孙说，由此可见，她对于自己曾经做过的事情是心里有数的。直到后来，吴某才说，她是携程亲子园的一名生活老师，但并未讲出作案细节。
她可能不知道已被警方通缉
虐童事件被曝光后，吴某就离开了上海。经查，吴某于11月19日乘坐火车还回了一趟上海，上车地点在秦皇岛。这是咋回事？原来，吴某的父母现居住在秦皇岛。此行她返回上海，自称是为了到租住的房子拿回个人物品。
19日乘车时，她的行踪之所以没有被发现，可能是因为还没有被网上通缉。而昨日乘坐火车时，她可能不知道自己已被警方通缉。
大连铁路公安处乘警给吴某做了笔录，下一步，吴某将会被移交给上海警方，做进一步调查处理。
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