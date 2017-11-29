尼加拉瓜酒店老板15年收集24吨垃圾 变废为宝建成教室

外媒称，15年来尼加拉瓜奥梅特佩岛上一家酒店的老板收集了超过24吨的塑料垃圾，利用它们在当地建造了一所双语学校，为72名从学龄前到四年级的孩子提供学习场所。
据尼加拉瓜《新闻报》网站11月27日报道，梅里达庄园酒店老板阿尔瓦罗·莫利纳斯·布里奥内斯说，当年看到酒店制造出那么多的垃圾，就雇了一名工人收集塑料瓶子并用塑料垃圾把它们填满，最初这名工人每天填满15个，后来增加到20个。
莫利纳斯说，“我按照填满塑料垃圾的塑料瓶数给工人计酬，一个瓶15科多巴（1尼加拉瓜科多巴约合0.2元人民币），他一天就能赚300科多巴，同时还能让我们的小岛免受塑料废物污染”。莫利纳斯用酒店利润购买瓶子，他每年购买4000到5500个装满塑料垃圾的塑料瓶，然后把这些瓶子变成奥梅特佩双语学校教室的墙面和地板。
“我的计划是每年增加一个年级，直到建完整个小学。教育是免费的，得到教育部的认证，我们与政府的计划合作”，莫利纳斯补充说。
报道称，在外国游客的合作和梅里达庄园酒店利润的帮助下，这所学校6名教师的工资也得到了解决。莫利纳斯说，最早对这一清除小岛塑料垃圾倡议感兴趣的游客是美国人布赖恩·戴维斯，他注意到梅里达的孩子可以使用梅里达庄园酒店的电脑做作业，每小时的使用费用就用填满塑料垃圾的1.5升的瓶子来顶替。“布赖恩决定为孩子们捐赠12台电脑，鼓励收集更多的垃圾瓶子，而且他一直支持我们的塑料瓶子修建教室倡议”。
报道还称，莫利纳斯同时呼吁所有旅游业、塑料生产企业努力行动起来，解决塑料污染问题，共建美丽家园。
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