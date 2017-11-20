美学者：特朗普正在卖空“美式民主”

美国《外交政策》双月刊网站11月13日发表美国哈佛大学国际关系学教授斯蒂芬·沃尔特的文章称，美国的国内政治秩序日益机能失调，公众对政治家的信心也降至历史新低。
文章称，短短数十载，局势已变。时光倒回20世纪90年代初，美国人（及其他一些人）笃信美国式自由民主是世界未来的潮流。那时，华沙条约分崩离析，拉美独裁国家举行选举，人权得到普及，自由制度方兴未艾。弗朗西斯·福山有个著名的论断，称人类抵达了“历史的终结”。普利策奖得主托马斯·弗里德曼告诫我们人人都得穿上“金色紧身衣”，拥抱“磁盘操作系统资本主义6.0”。当然，这种体制的主要楷模就是强大而成功的美利坚合众国。
特朗普希望“随心所欲”
文章称，不出所料，后来的三位总统都支持并赞美这些主张。比尔·克林顿实行了“接触与扩展的国家安全战略”，公开宣称战略目的就是向一切可以推广的地方推广民主。乔治·W·布什实行了“自由主义”战略，并在连任就职演讲中宣布这是美国的神圣使命。贝拉克·奥巴马在2010年的联合国大会上宣称“最基本的权利就是能够选择你们的领导人，决定你们的命运”。二十多年来，美国坚信世界将朝着更加开放、负责且民主的管理方向发展。
文章称，然而，时间快进到2017年，特朗普说后悔没有更多的司法控制权，并以时任联邦调查局局长詹姆斯·科米不愿坚定不移地效忠总统、停止调查俄罗斯干扰大选而解除了科米的职务。他也是那位暗示我们其实不需要国务院的人，因为“我才是那个唯一要紧的人”。现在有了这样一个家伙，他认为理想的政体就是领导人可以随心所欲。抱歉，唐纳德，那正是美国人长期以来拒绝的政体，是很多人牺牲生命来防止强加给美国的政体。
为利益可放弃价值观
文章称，特朗普似乎很容易被浮夸的表现所迷惑，分不清美国利益与其庞大的家族私利。正如英国《金融时报》首席美国评论员爱德华·卢斯在该报上精明地指出，沙特王室与特朗普家族之间的密切关系，更可能是由多种因素决定的。
当然，这种行为完全背离了美国以往的做法。诚然，美国在支持民主方面往往前后不一。然而，承认在核心政治价值观及其他利益之间权衡取舍、而且有时支持后者，这是一回事；完全摒弃我们的理想，忙不迭地赞扬那些天天践踏这些理想的人，那又完全是另一回事。这样做也是非常糟糕的战略，因为它挥霍了我们过去的宝贵外交财产，即坚信美国实际上坚持原则而不是赤裸裸的自我利益，即使实际表现达不到自我宣称的理想。
美政治秩序日益失调
文章称，这种时运逆转并非冷战结束后人们当即能够预料到的，但是也不足为奇。25年来，世界主要民主国家未能从强大走向强大，而是全部经受了一系列自残伤害。美国以虚假的借口入侵了伊拉克，搞砸了占领行动，然后遭遇原本可以通过更加严格的监管而避免的金融危机。美国的国内政治秩序日益机能失调，公众对政治家的信心也降至历史新低（而且没有什么正当理由）。
文章称，对美国人而言，喜讯是美国的命运仍主要掌握在自己手中。不能保证我们能够解决当前的混乱局面，重获冷战结束时获得的好运。我甚至主张抛弃那种骄傲自大，不要将政治置于理想主义幻想之上，而是置于国内外现实主义的认知之上。实际上，我能够勉强接受停止目前的党派分歧，恢复政治礼仪。也许要等到第46任美国总统。但是，现在卖空我们的民主还为时过早。希望现任总统不要再表现得仿佛已然卖空民主。
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