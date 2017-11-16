退休局长被捅致死 嫌犯是其“老部下”

11月14日上午，在西安市环城东路上的西安市供电局家属院内，有人看到两名古稀老人扭打在一起，其中一人手上还拿了一把明晃晃的尖刀。
目击者：“我就看见他俩抱着打呢，最后两个人都倒了，抓着脖领子，从后面狠命地捅。”
目击者：“受害人脖子被扎了一刀，背部两刀，是一把折叠刀。”
记者从目击者那里了解到，两名老人一前一后倒在地上，其中一人身旁还有大量血迹。
因为事发地点距离院内的职工医院很近，伤者很快被紧急施救，但很遗憾，最终伤重不治身亡。记者了解到，嫌疑人随后被警方控制。嫌疑人姓陆，死者姓朱，两人都曾是西安市供电局职工，死者还是嫌疑人的领导。
西安市供电局退休职工：“一个人(嫌疑人)在地上躺着喊，我要自首。”
记者：“他自己在地上躺着?”
西安市供电局退休职工：“对。”
记者：“他受伤了吗?”
西安市供电局退休职工：“他没有受伤，另外一句是‘你把我害了一辈子’，还有一句是‘我疼得很’。 ”
西安市供电局退休职工：“积怨时间长了。”
家属院内退休职工们说，死者朱老先生之前是西安市供电局的老局长，而嫌疑人陆某退休前则是单位的普通技术职工。虽说之前工作上不可能有太多交集，但两名古稀老人之间的恩怨却不是一天两天了。那么为何会在14日上午爆发呢?
记者：“怎么能碰见呢?”
西安市供电局退休职工：“朱(死者)搬走好几年了。”
记者：“那怎么回来了?”
西安市供电局退休职工：“他回来看病来了。到医务所看病，陆某在这等了四天了，等着他来。”
记者：“那怎么会动刀子啊?”
西安市供电局退休职工：“这世上没有无缘无故的恨，也没有无缘无故的爱。”
记者：“说明两个人之前有矛盾?”
西安市供电局退休职工：“不但两个人之前有矛盾，而且矛盾很深。”
记者从西安市公安局新城分局了解到，目前嫌疑人陆某已被他们控制，陆某行凶的动机正在进一步调查当中。
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