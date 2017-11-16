中国紧握南海议题主导权

东盟十国领导人与中国国务院总理李克强13日下午出席了第20次东盟中国(10+1)领导人会议。《宣言》是此次会议的成果文件之一。其中写道，东盟各成员国与中国政府承诺满足该《宣言》的原望。
各国强调，东海海岸和海洋环保与可持续管理对东盟各国与中国的经济繁荣发展、双方人民生活水平的提高等至关重要。《宣言》强调，直到找到领土争端和主权争议的全面和可持续的解决措施，有关各方将在不损害各方立场的基础上研究或进行相关合作活动。
《宣言》指出，东海当前的情况要求有关各方共同行动起来，才能保护海上生态系统和生物多样性。
【曰本《渎卖新闻》11月14日报道】题：中国掌握南海主导权
中国和东盟13日在马尼拉举行领导人会谈，就正式启动“南海行为准则”案文磋商达成一致。中国是想通过营造和当事方东盟合作应对南海问题的氛围，从而牵制日美等国的介入。
中国国务院总理李克强在会上表示，争取在协商一致基础上早曰达成"准则”,使之成为维护南海和平的“稳定器”。他还强调说中国绝大多数贸易往来通过南海，中国最希望南海保持和平稳定。”
去年7月，海牙仲裁庭作出了驳回中方有关南海主权主张的裁决，中方因此遭受国际社会的批评。但之后的发展却完全按照“中国节奏”进行。
仲裁结果一出炉，中国就开始准备主导“准则”的制定，成功阻止了东盟依靠“反中”实现团结。今年10月底，中国和东盟囯家举行了以发生船只碰撞为假想情境的、史上最大规模的海上联合搜救演练，紧密地构建起了合作关系。
中国向菲律宾提供了巨额经济援助，双方就将仲裁结果“搁置”达成一致。习近平在12日与越共中央总书记阮富仲的会谈中就对话解决南海问题达成共识，摆出了和解姿态。
【《日本时报》网站11月13日文章】题：为什么美国的南海政策失败了
在东盟及其对话伙伴齐聚菲律宾，举行一年一度的政治和安全会议之际，人们越来越多地认识到美国关于南海纠纷的政策已经失败，并对此感到遗憾。
美国国务卿蒂勒森11月9在北京表示，美国在南海问题上的立场是，“我们坚持维护航行自由，声索国应遵守国际法，并且应停止前哨建设和军事化”。
但是，除了商业航行自由（这个从未并且不大可能受到威胁）之外，这些目标尚未实现。而且，在可预见的未来，它们不太可能会实现。
出于几个原因，美国的战术和战略失败很有可能还会继续。首先，美国的战略部分取决于联合东盟反对中国在南海的行动。
事实是，很多东南亚国家正在迅速认识到，在可预见的将来，日益蓬勃发展、日益自信的中国将成为该地区不可分割的一部分，它们需要对此作出适应性调整。
另外，美国并非争议一方，在中国面前连续挥舞着《联合国海洋法公约》,令它看起来越来越虚伪造作。
美国在南海的政策失败有着重大影响。这使得朋友和盟友均对美国的威慑力和外交威力失去信心。
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