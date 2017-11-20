女子被男同事指责，吵不过人家哭晕过去！送医竟发现脑子“气炸”了！

李女士在台州椒江章安街道一家眼镜厂上班。10月底的一天早上，她看到工友在找东西，就好心跑过去告诉他东西在哪儿，结果却被对方指责：“为什么不早点告诉我？”
李女士觉得很委屈：“这东西又不是我弄的！”然而就因为这点小事，两人吵了起来。而且对方一个大男人，不但无理蛮横，还一直对李女士指手画脚。
感觉到被羞辱的李女士，又是委屈又是愤怒，吵不过人家只能趴在桌上一直哭，哭着哭着人就晕过去了，不省人事的情况下摔了一跤。同事们见情况不对，急忙把她送到附近亲戚家中。
然而李女士醒来之后，头却一直很痛，左边手脚也没力气。在被送去医院的路上，还吐了好几次，甚至还吐血，人还再次晕过去。
到台州市中心医院后，接诊医生查了李女士血压，在200mmHg以上，远远超出正常血压标准。医生马上急诊查头颅ct。检查发现李女士颅内存在右侧基底节区血肿，也就是说李女士脑子里面的重要血管已经破裂，并且出血量很大，情况非常危险。
赶来会诊的神经外科严秀友医生建议马上手术治疗。“如果不尽快手术，后果不堪设想。”
听到医生的话当时家里人顿时傻了，根本没想到会这么严重。
也所幸送医及时，经过医院神经外科专家冯路和同事们3个多小时的手术，李女士颅内的出血终于被清除，也找到了出血的血管，堵住出血点，止住了出血。
目前李女士已经从急诊重症监护转到了普通病房继续治疗。
冯路医生说，李女士之所以会遇上这情况是三个因素叠加的结果。“李女士脑血管的破裂根本原因是高血压，天气变冷也是影响因素，直接原因是争执时情绪变化太过剧烈，或者说是被气‘炸’的。”
冯路表示，李女士有高血压病史好多年了，但却没有正常服药，没有控制血压，也没有定期监测。有高血压病史的患者，脑血管的弹性较差，情绪激动容易导致血管破解出血，目前又是天气转冷的时候。情绪的异常激动加之季节的因素，她的血管承受不了迅速升高的血压，就破裂出血。
冯路说，自发性脑出血危险性非常高，特别是在急性期的时候病死率约为30%--40%。每年秋冬季节，天气变冷的时候，颅内自发性脑出血的患者就会明显增加，其中绝大多数都有高血压。“天气变冷，导致血管收缩，张力增高，血压也会相应升高，容易引起血管破裂、出血。”
冯路表示，在这季节变换的时候，高血压患者平时要注意以下几点，以免出现自发性脑出血，给自己带来致命风险：
1.遵医嘱规律用药，定期监控血压；
2.天气变冷时注意及时添加衣物；
3.保持愉悦的心情，避免过于激动；
4.合理安排饮食，低盐、低脂，控制好体重。
定期检查身体很重要！
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