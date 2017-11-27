中国妈妈们仍青睐外国奶粉

2008年，掺入了工业成分三聚氰胺的婴儿配方奶粉导致至少6个孩子死亡，数千个孩子得了肾结石，自那之后，中国的妈妈们很多不敢购买国产奶粉了。
距中国的毒奶粉事件曝光已经过去了近十年。这一事件至今让人们心有余悸，在购买婴儿配方奶粉时，人们都更愿意选择外国品牌而不是国产品牌。
在今天发布的一份中国消费者报告中，麦肯锡咨询公司发现，在涉及中国44个城市的约1万名被调查者中，有53%的人更青睐或者有些青睐外国品牌的婴儿配方奶粉。这是该报告中所有消费产品中占比最高的。随着独生子女政策的放开，对婴儿配方奶粉的需求可能还会增长。
麦肯锡咨询公司分析了17个消费品类，它们占到了中国总零售额的一半以上。在其中的9个品类中，中国人明显更青睐国产品牌，这当中包括生鲜食品、禽类、洗涤剂和啤酒。
除了婴儿配方奶粉，青睐外国品牌的消费者数量超过一半的唯一产品是红酒。
麦肯锡咨询公司大中华地区消费包装产品和零售业负责人丹尼尔•齐普泽说，2008年的奶粉丑闻“对大多数人来说记忆犹新”。
毒奶粉事件也使这个国家对国产食品的整体信心下降——皮尤研究中心的调查数据显示，对食品安全的担忧依然严重。
在那次食品安全悲剧之后，中国加强了安全监管，并在2009年通过了一项关于食品安全的法律。2013年，中国国家食品药品监督管理总局成立。但一些新的安全问题使得人们很难重建信任。
去年，上海当局逮捕了6人，他们涉嫌仿制假冒品牌奶粉罐、商标标签，收购低档、廉价或非婴儿奶粉，在非法加工加点出售，共计生产销售了假冒奶粉1.7万余罐——假冒的是美国雅培奶粉和中国贝因美奶粉。
去年，达能公司称将不再在中国销售可瑞康配方奶粉，因为2013年与肉毒杆菌相关的一次召回影响了产品的销售，但后来该事件被证明是虚惊一场。
在今年2月的一次新闻发布会上，国家食品药品监督管理总局长毕井泉说，更好地监管奶粉是该机构最重要的任务之一。该机构已经引入了一套新的管理制度，要求生产商注册配方，同时还对一家公司能够生产的产品数量实行限制。
截止到11月14日，约93家生产商（其中包括70家境内厂商）已经为近600种配方进行了注册。国家食品药品监督管理总局一名高级官员说，这些信息可以在该总局网站上查到，并且今后将在各个监管机构之间更好地分享。
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