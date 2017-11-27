国际咨询巨头预测人工智将给中国带来10万亿产业效益

英媒称，国际咨询巨头德国罗兰贝格国际管理咨询有限公司23日发布的《中国人工智能创新应用白皮书》预计，到2030年，人工智能（AI）将在中国产生10万亿元人民币的产业带动效益。
据路透社上海11月24日报道，报告认为，除互联网行业外，汽车、消费品与零售、金融以及医疗等数据基础较完善和数据资源较丰富的行业，具有最为成熟的AI发展基础与最大的市场应用潜力；同时，制造、教育、通信行业也值得关注。
报告指出，借助人才基础、应用市场规模与投资支持等方面的优势，中国的AI企业数量、专利申请数量及融资规模均仅次于美国，位列全球第二。北京、上海与深圳在AI企业与人才积累方面位居全球前列。
报告估算，在金融行业，通过AI技术在风险控制、资产配置、智能投资顾问等方向的应用，预计将带来约6000亿元的降本增益效益；在汽车行业，AI在自动驾驶上的技术突破将带来约5000亿元的价值增益。
在医疗行业，通过AI在药物研发领域提高成功率、在医疗服务机构内提供疾病诊断辅助和疾病监护辅助等提高服务效率的应用，预计可带来约4000亿元的降本价值；在零售行业，AI在推荐系统上的运用将提高在线销售量，更加精准的市场预测将降低库存成本，预计可带来约4200亿元的降本增益价值。
报告预测，短期内构建大型数据集将是各企业与研究机构的重要发展方向，机器学习技术会更注重迁移学习与小样本学习等方向；长期来看，通用型AI的发展将依赖于对人脑认知机制的科学研究。
在商业应用方面，短期内，专用型AI技术将在数据丰富的行业、应用场景成熟的业务前端取得广泛应用；长期来看，AI技术可在边际成本不递增的情况下，将个性化服务普及到更多消费者与企业，应用到更加普遍化的情景中。
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