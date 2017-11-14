“温斯坦效应”冲击英国政坛

美国《基督教科学箴言报》网站11月10日刊发题为《随着温斯坦事件的余震冲击威斯敏斯特，这将成为英国政界的一个分水岭吗？》的文章称，来自各个党派的女性都受够了，她们开始寻找具体的举措，以便重塑英国政坛上的男性俱乐部，使之变得更加包容。
多名“咸猪手”遭曝光
文章称，温斯坦丑闻刚刚开始在新闻媒体上传开，英国政坛上下的女性就开始在即时通信应用程序上分享她们自己受到性骚扰的经历。
“咸猪手”成为形容议会中手脚不老实的男议员的特别词，而不久后一些有关冒犯举动——其中包括强奸和性侵犯等严重事例——的传闻开始在议会大厦内像野火一样蔓延。这些消息很快在媒体上爆出，并迅速找到了一个高层牺牲品——特雷莎·梅的得力助手国防大臣迈克尔·法伦。
文章称，现在，执政的保守党中有8名议员，反对党工党有4名议员面临着不当性行为的指控，大多数其他政党的议员和党内官员也面临同样的情况。争取妇女权益组织的福西特协会负责人萨姆·斯梅泽斯说，威斯敏斯特现在有一种明显的感觉——来自各个党派的女性都受够了。现在她们开始寻找具体的举措，以便重塑英国政坛上的男性俱乐部，使之变得更加包容。
斯梅泽斯还说：“议会各方的女性明显开始团结起来解决这个问题。这是一个积极的举措，将带来改变。”
女政客呼吁更激进解决方案
文章称，在一系列针对法伦的指控迫使他辞职后，梅迅速采取行动试图平息这一丑闻，她在本周早些时候举行了跨党派的会谈，并设立了一个新的强制性的申诉程序。
然而，许多女性议员称这些计划令人失望，并表示这些措施还远远不够。许多人认为需要采取更激进的解决方案。
文章称，工党积极分子贝克斯·贝利正呼吁建立一个独立的、不偏不倚的机构处理这些指控。贝利最近放弃了要求匿名的权利，告诉英国广播公司六年前她曾经被党内一个比她职位更高的人强奸，而且她被警告说如果她想继续她的政治生涯最好不要声张此事。
文章称，贝利在工党的全国执行委员会中花了三年时间试图让揭露性骚扰行为变得更加容易。她在党内推动通过了一项新的、更加体贴的投诉程序，但是年轻工党的积极分子萨布丽娜·赫克说，这还不够。
赫克说：“年轻成员觉得曝光工党当权的高层成员仍然不安全”，因为“担心这会给她们的个人前途带来影响”。
像许多女性一样，赫克也希望扩大有关性骚扰的讨论。她说：“只有我们的讨论从关注个别男性转移到这个丑闻所反映出的根本上的更大的系统性问题，对于政界中的女性来说才会成为一个具有分水岭意义的时刻。”
高度男性化风气难撼动
文章称，她还不是唯一呼吁要在威斯敏斯特带来巨大变化的人。上议院的一位高层工党议员沙米·查克拉巴蒂说，虽然改善程序是值得欢迎的，但是需要“彻底的风气上的变化”。
现在，女性议员占32%，其中工党内占45%，而保守党内只有21%。而被批准报道议会新闻的记者中只有25%是女性。
文章称，解决这种高度男性化的风气的一个办法可能是落实2016年的《良好议会》报告中的建议。报告提议，在法律上强制要求各政党在他们参与争夺的一半的选区中提出女性候选人。报告还建议，把40%的记者证分配给女性，并允许女性议员在辩论厅内进行哺乳。
布里斯托尔大学专门研究政治和性别的教授萨拉·蔡尔兹提出的这一报告是受下议院议长约翰·伯科的委托，并获得了他的认可。
玛丽皇后大学研究女性从政问题的专家雷恩博·默里说，从最近发生的事情来看，《良好议会》报告中提出的建议比以往更加重要。
她说：“这是有关未来发展方向的一个很棒的蓝图，但是问题在于维持现状对太多的人来说有既得利益。赋予以前被边缘化的人权利，这种变化很难被现在拥有权力的人所接受。”
默里教授担心，除非英国公众对目前的性骚扰程度表示极大愤慨，否则难以带来必要的改变。她说：“现在还不清楚情况是否是这样。”
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