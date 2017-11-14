通用电气将转让资产裁撤岗位 孤注一掷应对危机

法媒称，美国工业引以为傲的通用电气公司正在金融市场上陷入困局，它准备通过转让资产和裁撤岗位面对被瓜分的境地。
据法新社纽约11月12日报道，自今年1月以来，通用电气的股票市值已蒸发超过1000亿美元。因对能源领域特别是石油和天然气领域长期收益下注失败，该公司付出了高昂代价。
股东们看来只能承受分红削减，这是2009年以来的头一遭。因为通用电气在9月底现金流只有70亿美元，而它此前保证的分红是80亿美元。
德意志银行的分析师约翰·英奇指出：“通用电气处于现金流危机局面中。”
美国米柳斯研究公司的斯科特·戴维斯认为，企业已经“声誉扫地”，“通用电气处于危机时期，需要最快速度整顿”。
为重获信心，上任三个月的总裁约翰·弗兰纳里将于13日在纽约公布其振兴计划。
消息人士透露，计划中将有新的紧缩措施，包括削减工作岗位。制造燃气涡轮和蒸汽涡轮的能源业务将尤其受到影响。通用电气此前已出台2017年节省10亿美元计划，而2018年将节省20亿美元。这主要通过出让资产、节省运营和人员开支实现。该公司全球员工已从2015年底的33万人削减到2016年底的29.5万人。
通用电气将关闭位于上海、里约热内卢和慕尼黑的研发中心。弗兰纳里10月曾表示：“很明显我们必须勒紧裤带。我们将削减超过20亿美元成本。”
据消息人士称，通用电气可能在13日宣布出售交通和医疗信息化领域的子公司。前者主要制造火车头和信号系统，去年营业额47亿美元；后者专长医疗卷宗管理，去年营业额183亿美元。这两项业务出售是通用电气完成其两年内出让200亿美元资产目标的重要一步。
此外，通用电气的资本航空服务公司也可能会独立出来。戴维斯总结说：“他们将卖掉一切可以卖的。”
除资金困境外，通用电气还需修复因前任总裁杰弗里·伊梅尔特的管理问题而暗淡的公司形象。伊梅尔特多年来出行时动用两架飞机，其中一架是空的。专家认为，正是这种体现出内部监管缺失以及浪费的作为导致了目前的危机。
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