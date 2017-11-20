华尔街大投行被诉在美债拍卖中串谋定价

美媒称，一组投资者对一些华尔街大型债券交易商提起诉讼。一份修改后的起诉书称，部分大型债券交易商在国债拍卖中串谋定价，借此提高公司利润。
据美国《华尔街日报》网站11月17日报道，这份新起诉书的落款日期为16日，起诉人包括多家退休基金。诉状称，部分交易商通过妨碍交易平台的发展来保护其交易部门的盈利能力；如果交易平台得到发展的话，这些原告投资者本该有机会与更多债券买卖者一同参与交易。
起诉人向纽约南区地方法院提起了诉讼。这份起诉书是在2015年一项诉讼基础上修改的，当时的起诉书称包括美国银行、花旗集团和摩根大通在内的几家债券交易商操控国债拍卖，借此提高利润。
起诉书称，在美国国债拍卖中，任何提高投资者交易成本的行为都将降低投资者的回报。
投资者普遍认为规模达14万亿美元的美国国债市场是全球最具深度、流动性最强的国债市场。尽管如此，诉状称，交易商们为自身维持着一个相对透明、隐匿交易商身份的交易系统，而要求投资者必须透过这些投行设置买进和卖出指令，并且必须向交易商披露自己的身份。
起诉书称，债券交易商曾威胁联合抵制由eSpeed和BrokerTec负责的交易平台，迫使这些交易平台把太平洋投资管理公司等投资公司排除在外。这些债券交易商在上述交易平台执行了大量交易。
起诉书称，抵制的目的是将投资者限定在效率和透明度更低的交易系统，这种做法导致投资者的交易成本上升并且阻碍市场的发展。
原起诉书声称，通过在聊天室分享有关客户指令的信息，债券交易商操纵美国国债拍卖。通过分享客户指令的相关信息，这些投行可以提交自己的出价，以尽可能低的价格购买证券。
本案被告包括美国银行、巴克莱集团、巴黎银行、瑞士信贷集团、花旗、高盛集团、摩根大通、摩根士丹利、苏格兰皇家银行集团和瑞银集团。
来自昆鹰律师事务所代表原告的律师丹·布罗克特称，上述被告结成同业联盟，阻碍市场向交易更加开放、定价更加透明的方向发展。
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