美媒文章：发展模式是中国软实力源泉

美国外交学者网站11月18日发表英国诺丁汉大学马来西亚分校学者托马斯·巴克的文章《中国软实力的真正根源》称，中国的形象日益高大，看来已经成为经济稳定和繁荣的典范。
文章称，随着中国崛起并成为与美国一样重要（即便不是更重要）的全球玩家，许多人认为，中国也需要发展自己的软实力形式。“中国梦”的提出将会是未来几年加速展开“魅力攻势”的一部分。
文章称，中国对东南亚的领导人和政治家，毫无疑问也对世界其他地方的领导人和政治家来说，其实都是一个非常有吸引力的榜样。在中国身上，各国领导人看到了一个能够反抗美国和西方命令的强大国家，同时也确保了本国的经济稳定和繁荣。中国作为一种解决之道脱颖而出，可供东南亚地区陷入经济困境的国家借鉴。
文章称，美国和其他西方国家的观察家陷入了一个陷阱，即人们更想要的是自由和民主，而不是经济稳定和繁荣。弗朗西斯·福山关于“历史的终结”的论证越来越不合时宜。发展中国家和贫穷国家的许多人都把目光投向中国，视之为政治稳定和经济增长与繁荣的典范。
文章称，纵观中国的快速发展，正如越来越多的人所看到的，中国在普通民众眼里的地位将会越来越高。正如欧盟、美国和澳大利亚等国的证据所显示的，民主日益被认为会造成无所作为的局面。中国有明确的目标，能把事情做好。对于居住在雅加达或马尼拉等拥堵的城市或欠发达地区的许多人来说，中国有所作为的发展模式看起来是天赐之物。
文章称，在经济具有不确定性、社会流动性每况愈下、经济不平等、失业率不断上升以及临时工制度盛行的时代，美国模式似乎越来越不吸引人。在太平洋的另一边，中国的形象日益高大，看来已经成为经济稳定和繁荣的典范。在经济局势捉摸不定的世界上，中国模式看来要比美利坚统治下的和平更具吸引力。
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