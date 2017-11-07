特朗普亚洲行团队名单有玄机

特朗普总统已经将一个强硬的贸易议程置于亚洲行的中心。然而，特朗普会将两名最资深的经济顾问留在家中，留下的还有另外一位白宫经济学家，他的反华观点对特朗普在相关问题上的思考有很多影响。
他也不会带女儿伊万卡。伊万卡的丈夫库什纳则会在特朗普结束对北京的访问后返回华盛顿。
特朗普此次旅程的人员安排尤其受到关注，因为一些人试图寻找有关谁会上、谁会下的线索，以及总统想向盟友和对手发送什么信息。
在一些情况下，政府的人员安排直接由国内政治推动。白宫官员说，财政部长姆努钦和国家经济委员会主任科恩都需要留在华盛顿，以游说国会接受特朗普建议的税法改革。
这些官员说，伊万卡也会加入这个减税运动。此前她在游说增加儿童税收抵免方面很有成效。
最近数月来，特朗普女婿库什纳在中国问题上的作用也受到限制。官员们说，部分原因在于他将中国投资者吸引到他家族在纽约的不动产事业的努力，以及他姐姐通过一个签证项目吸引中国资金的活动引发了关切。
特朗普决定将国家贸易委员会主任纳瓦罗留在家中，这似乎更多是一种象征手法。
特朗普的前首席战略师班农曾游说让纳瓦罗加入特朗普的此次亚洲行。他对同事说，让纳瓦罗留在家中会削弱总统用贸易方面的强硬信息来对抗中国的言论。
或许这恰恰是问题所在。在白宫办公厅主任凯利规划的改组之后，现在科恩是纳瓦罗的上司。科恩曾是高盛公司的高管。他反对班农和纳瓦罗支持的极为咄拙逼人的保护主义措施。
特朗普此行将带上他的商务部长罗斯和美国贸易代表莱特希泽。但官员们说，罗斯只会出现在北京站，而且他在中国贸易问题上的历史比较模糊。
然而，特朗普将受到国家安全团队的全力支持。国务卿蒂勒森每一站都会陪同总统，国家安全顾问麦克马斯特也是如此。
分析人士认为，这表示白宫将更强调召集亚洲各国就朝鲜核导计划施加压力，而不是大幅调整亚洲和美国的贸易关系。
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