欧洲将迎来超级充电高速公路

在宝马、戴姆勒和大众这三家德国汽车公司与福特合作之后，今年，一条跨越欧洲的电动汽车“超级充电”高速公路将对公众开放。
这些汽车制造商成立了一家名为艾奥尼蒂的合资公司。该公司计划在未来三年内建造400座充电站。第一批约20座充电站将于今年投放到奥地利、德国和挪威的主要公路沿线，两座充电站之间的距离为120公里。计划到2018年将在其他国家再投放100座充电站。
一个全面的充电站网络将使电动车上路更加简单，人们不再需要走冤枉路来使现有的设备充电。在英国，一次汽车旅行的平均长度大约11公里，而大多数电动汽车的行驶距离高于这个数字。
然而，开电动车的人往往会有“行驶距离焦虑症”。他们担心电动汽车没有足够的动力跑完全程，还担心自己会距离充电设备太远，这种焦虑是阻碍电动车普及的一大因素。
全面充电网络的出现将使电动车在出远门时更加实用。艾奥尼蒂充电站的输出功率可达350千瓦，与传统系统相比，它大大缩短了给一辆电动车充满电的时间。同时这种充电站也适用于当前和未来所有品牌的电动汽车。
艾奥尼蒂公司首席执行官迈克尔·哈耶施表示，该系统将“在建立电动汽车市场方面发挥重要作用”。他还说：“艾奥尼蒂公司将实现我们的共同目标，那就是让客户可以快速充电及使用数字支付，使长途旅行更加便捷。”
其他公司将受邀加入艾奥尼蒂公司以扩大其覆盖范围。建造电动车充电设备并在英国运营快速充电网络的英国“充电大师”公司称，350千瓦的充电设备可能超出了大多数汽车用户的需求。
“充电大师”公司的首席执行官戴维•马特尔补充道：“我们把重点放在为大众市场提供解决方案。目前的快速充电标准为50千瓦，未来将达到150千瓦。虽然未来有些车辆也许可以使用350千瓦的充电设备，但大多数车辆是用不上的。与加油不同，司机可以在此电动车充电时做其他事情，因此充电时间并不像有时描述的那样长。”
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