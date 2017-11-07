欧亚集团总裁：几大事实阐明中国将超过西方

美国《时代》周刊网站11月3日刊发美国欧亚集团总裁伊恩·布雷默的文章称，今天，中国的政治和经济制度看来比西方的主要竞争对手更有优势。以下几个事实有助于说明其中的原因：
国家控制的经济使之从全球获利
文章称，就国内生产总值而言，美国经济规模仍然比中国大很多，然而中国对其经济和国有企业自上而下的控制意味着它利用和驾驭其经济实力的做法是华盛顿做梦都办不到的。
文章称，中国制度不仅驱动着本国的经济，而且使北京能够在战略上吸引全世界，而这是经济中心分散且不相关联的华盛顿做不到的。中国有着前瞻性的计划来实现其全球经济抱负——“一带一路”倡议是其中的明珠。
创造的就业岗位
文章称，这种自上而下对经济的控制使北京在国内也做得很好。中国国家主导的经济使之能够通过创造非市场目的的就业机会，以最小的社会动荡风险渡过经济困难时期。
利用技术进步
文章称，中国的政治团结不仅保护公民的就业机会免遭颠覆性技术的冲击；它还利用那些颠覆性技术。中国拥有多家或将主宰未来的技术公司。
其他国家纷纷效法
文章称，中国治理模式将继续受到其他国家政府的关注。在美国和欧洲模式看起来越来越失灵的时候，亚洲和非洲的发展中市场对成功治理模式的需求依然存在。
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