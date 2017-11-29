中东或出现“IS2.0”或“基地3.0”

美国消费者新闻与商业频道网站11月24日发表文章称，“伊斯兰国”组织与以前相比已微不足道，但专家们预测，如果叙利亚和伊拉克的政治和现实重建不成功，那这个好战组织将会重整旗鼓，卷土重来。
文章称，分析人士对“伊斯兰国”组织的东山再起以及它建立一个宗教国家的目标感到担心，并警告说有可能出现“伊斯兰国”组织2.0或者“基地”组织3.0。
欧亚集团中东和北非负责人艾哈姆·卡迈勒23日说：“‘伊斯兰国’组织几乎被打败了，但是随着武装分子回归传统的恐怖主义活动，伊拉克和叙利亚都可能继续存在激进的伊斯兰叛乱活动。”
他说：“失去了作为其支柱的统治区，‘伊斯兰国’组织对于伊拉克或者叙利亚的完整不再构成战略威胁。现在的危险是，在没有重建支援的情况下，恐怖主义将仍然是一个关键性挑战。现在的核心挑战是世界继续把重点放在军事手段上，以此解决一个不仅仅是武装挑战的问题。”
专家们告诫说“伊斯兰国”组织不可能消失，并预测它将潜伏起来，重整旗鼓，东山再起。
英国联合国际反恐局局长简·马里奥特23日在伦敦举行的一次反恐会议上发言时说，尽管战胜“伊斯兰国”组织是“应当采取的行动”，但是该地区的深层次问题，例如教派冲突、经济困难和宗教对立，“没有轻而易举的解决办法”。
她说：“如果国际社会不处理好政治问题、不摆正重建、经济和治理方案的位置，那将导致出现‘伊斯兰国’2.0或‘基地’组织3.0。”
在与“伊斯兰国”组织展开的多次斗争中，叙利亚和伊拉克的许多市镇和城市都变成了一片瓦砾。据国际非政府组织人权观察说，战火估计让数百万人流离失所，还有成千上万人在叙利亚内战中被杀。因此，这个国家面临着未来多年的重建工作。
文章引述伦敦大学国王学院极端化和政治暴力国际研究中心副主任希拉兹·马希尔在反恐会议上的发言称，由于该地区持续存在的不信任情绪，尽管“伊斯兰国”组织“在表面上不复存在”，但是这个组织完全可能以一种或者另外一种形式卷土重来。
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