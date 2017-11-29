直击“黑色星期五”——“亚马逊效应”冲击美商业社会

威力强过“特朗普效应”





亚马逊对企业的威慑力甚至远大于不按常理出牌的美国总统特朗普。据金融研究平台Sentieo所做的一项调查，在今年美国上市公司财报和电话会议中，提及亚马逊的次数要远高于特朗普。这意味着，虽然特朗普去年意外赢得总统大选，但其带来的短期性政治风险，远不及亚马逊带来的结构性经济风险；后者对企业的未来经营更具威胁性。





美国威登公司策略师迈克尔·珀维斯说：“亚马逊不是政治风险，而是一种长期结构性趋势，可能瓦解已有数世纪历史的商业模式，这是公司首席执行官必须真正面对并应对的问题。”如今各行各业的分析人士均在研究“亚马逊效应”对本行业的冲击：银行业、商业地产业、快递运输业等等。“亚马逊效应”并不只局限于美国，这种技术革新引发的商业形态巨变是全球性趋势。





或冲击美国社会结构





“亚马逊效应”第一层冲击是针对商业形态，第二层冲击则针对社会形态。纽约联邦储备银行近期的一份研究显示，亚马逊等电商的崛起正在快速改变美国的就业和收入格局。研究显示，在过去一年美国百货商店削减了3.2万个工作机会，而非门店零售业则增加了2.9万个工作机会。虽然看似西尔斯失去的工作机会会由亚马逊弥补回来，但问题在于失去和新增的工作机会是不对等的。





首先是地理分布上的不均衡。西尔斯几乎同时在美国各州裁减员工，而亚马逊新增的员工却集中在少数的州。纽约联邦储备银行的经济学家解释说，这是因为亚马逊这样的电商新增的就业岗位主要集中在少数地点。





其次是薪酬的不均衡。上述研究发现，2016年亚马逊这样的电商工作平均年薪超过5.9万美元，而同期百货店员工的平均薪酬仅略高于2万美元。由此可见，减少的是低收入群体工作，而增加的是中产阶级工作岗位。





经济学家从上述研究中得出一个值得担心的结论：“亚马逊效应”可能扩大美国地域不平等和收入不平等。虽然商业形态变革本身并不值得担心，但商业形态转变带来巨大社会外溢效应却令人忧心。





面对这样的巨变，美国政治和美国社会显然尚未做好准备。政治和社会制度进化速度落后于技术和商业进化速度的现状，可能成为未来美国社会矛盾爆发的导火索。



