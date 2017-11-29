直击“黑色星期五”——“亚马逊效应”冲击美商业社会

11月的最后一个星期五，即感恩节（每年11月第四个星期四）之后的第一天，在美国被称为“黑色星期五”（简称“黑五”），这是一年一度购物季的开始，而感恩节后的第一个星期一则被称为“网络星期一”，如今已成为美国全年最大的网络购物日。
美国奥多比分析公司的最新统计报告显示，美国今年感恩节和“黑五”购物节网络销售额创新高，而实体商店的客流却小幅下降。统计报告说，今年感恩节和“黑五”两天的网络销售额达79亿美元，同比增长17.9%，创下历史最高纪录。
得益于稳健的经济复苏和降至历史低点的失业率，今年美国人的假日消费预计将有所增加。虽然困境重重的实体百货店今年日子好过去年，但它们的未来注定要输给以亚马逊为代表的网络零售商。“亚马逊效应”对于商业，乃至整体经济的改造能力，将远远强于其他因素。
大型商场日趋没落
本网记者在23日感恩节当晚来到华盛顿梅西百货，虽然这里的折扣力度很大，但顾客寥寥。不远处的诺德斯特龙百货情况也类似。除了华盛顿远郊的各大奥特莱斯名牌折扣店依然人头攒动外，传统商场的凋零已是不争的事实。
美国福克斯电视台制片人史蒂夫·库尔茨在专栏中写道：“今年‘黑五’会否标志着购物商场的死亡？”自1956年美国第一家大型购物商场（Mall）出现以来，这种消费方式一度定义了美国人的生活方式。库尔茨甚至将这一代美国人称为“购物商场一代”。不过，随着亚马逊等网络购物巨头的崛起，以及梅西百货等传统百货商店逐步向网络销售转型，大型购物商场日趋没落。美国自2006年以来就没有再新建过一座大型购物商场。
有了亚马逊之后，人们不用非得在特定的某一天涌入商场，进行购物体验极差的“抢购”。德勤公司近期的一份调查报告显示，网店已成为美国人冬季购物的首选渠道。德勤预计，今年年底购物季期间，美国网络零售额将增长18%至21%，达到创纪录的1070亿美元。
重塑美国商业格局
以亚马逊为代表的网络零售巨头的影响力不只体现在年末购物季或百货零售业，事实上互联网正在重塑美国的整体商业格局。
在华盛顿北郊的富人区贝塞斯达，美国著名连锁书店巴恩斯-诺布尔的一家三层门店将于今年底正式关张。而本月，亚马逊却宣布将投资150万美元，在该社区开设一家面积达6000平方英尺（约合560平方米）的全新实体书店。
一些商业形态凋零，而另一些商业模式崛起，这种生死交替的商业故事在今年不断上演。著名百货商店西尔斯今年已宣布将关闭超过500家旗下店铺；而亚马逊6月以137亿美元收购全食超市公司后则表示，将大幅增加目前的450家门店销售网络。2009年至今，西尔斯市值从80亿美元缩水至4亿美元；而亚马逊市值则从360亿美元暴增到近5500亿美元。今年来，西尔斯股价跌了57%，亚马逊则涨了52%。
另一家美国百货巨头梅西百货处境类似。过去两年梅西百货关闭了100多家经营不善的门店，但剩余门店销售情况仍持续恶化。
威力强过“特朗普效应”
亚马逊对企业的威慑力甚至远大于不按常理出牌的美国总统特朗普。据金融研究平台Sentieo所做的一项调查，在今年美国上市公司财报和电话会议中，提及亚马逊的次数要远高于特朗普。这意味着，虽然特朗普去年意外赢得总统大选，但其带来的短期性政治风险，远不及亚马逊带来的结构性经济风险；后者对企业的未来经营更具威胁性。
美国威登公司策略师迈克尔·珀维斯说：“亚马逊不是政治风险，而是一种长期结构性趋势，可能瓦解已有数世纪历史的商业模式，这是公司首席执行官必须真正面对并应对的问题。”如今各行各业的分析人士均在研究“亚马逊效应”对本行业的冲击：银行业、商业地产业、快递运输业等等。“亚马逊效应”并不只局限于美国，这种技术革新引发的商业形态巨变是全球性趋势。
或冲击美国社会结构
“亚马逊效应”第一层冲击是针对商业形态，第二层冲击则针对社会形态。纽约联邦储备银行近期的一份研究显示，亚马逊等电商的崛起正在快速改变美国的就业和收入格局。研究显示，在过去一年美国百货商店削减了3.2万个工作机会，而非门店零售业则增加了2.9万个工作机会。虽然看似西尔斯失去的工作机会会由亚马逊弥补回来，但问题在于失去和新增的工作机会是不对等的。
首先是地理分布上的不均衡。西尔斯几乎同时在美国各州裁减员工，而亚马逊新增的员工却集中在少数的州。纽约联邦储备银行的经济学家解释说，这是因为亚马逊这样的电商新增的就业岗位主要集中在少数地点。
其次是薪酬的不均衡。上述研究发现，2016年亚马逊这样的电商工作平均年薪超过5.9万美元，而同期百货店员工的平均薪酬仅略高于2万美元。由此可见，减少的是低收入群体工作，而增加的是中产阶级工作岗位。
经济学家从上述研究中得出一个值得担心的结论：“亚马逊效应”可能扩大美国地域不平等和收入不平等。虽然商业形态变革本身并不值得担心，但商业形态转变带来巨大社会外溢效应却令人忧心。
面对这样的巨变，美国政治和美国社会显然尚未做好准备。政治和社会制度进化速度落后于技术和商业进化速度的现状，可能成为未来美国社会矛盾爆发的导火索。
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