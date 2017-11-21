美证交会对企业罚款锐减：不会把大公司当做目标

法媒称，根据最新调查，华尔街的最高监管机构对企业的处罚次数和金额均有所下降。在最近一个财年中，其处罚次数和金额降至2013年以来的最低水平。
据法新社11月14日报道，根据乔治敦大学法学教授乌尔斯卡·韦利孔亚的研究，在9月30日结束的财年中，美国证券交易委员会实施的处罚总额较前一年下降了15.5%，降至约34亿美元，这是四年来的最低水平。这份研究将于明年发表。
根据韦利孔亚的研究，在这一总数中，仅罚款（不包括退还的非法所得金额）减少了40%。该机构审理的案件数量减少了近18%，也降到了四年来的最低水平。
韦利孔亚14日对法新社记者说，罚款减少是因为证券交易委员会不怎么把大公司当做目标。她说：“大公司不像之前那样经常成为目标，即使被盯上，它们支付的罚款也比较少。基本上没什么针对金融公司的执法案例。”
最近这个财年的罚款中，53%是在奥巴马担任总统的最后那四个月里缴纳的。
证券交易委员会的官员今年曾表示，他们无意减少处罚，还告诫说不要对某一年的数字作过分解读。
唐纳德·特朗普总统已采取行动大幅削减联邦政府的监管，他说这将刺激经济增长。特朗普任命的证券交易委员会主席杰伊·克莱顿曾长期在华尔街担任律师，自从他今年5月份上任以来，该机构在2008年金融危机之后对执法的激进态度已经转变。克莱顿说，让企业缴纳大额罚款往往会伤害无辜的投资者。
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