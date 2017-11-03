俄对14岁模特在中国死亡展开调查

上周，一名来自俄罗斯彼尔姆的14岁模特在中国工作的3个月内不幸死亡。她的死引发了众多疑问和一系列涉及其死亡状况的未经证实的消息。
根据彼尔姆的地方新闻，10月31日，俄罗斯彼尔姆当局宣布他们开始对弗拉达·久巴之死是不是因疏忽引起展开刑事调查。据俄罗斯新闻社报道，俄罗斯联邦儿童权利局局长安娜·库兹涅佐娃说，调查想弄清楚为何“一名尚未年满14岁的孩子会身在国外，为她签合同的经纪人是谁？为何相关文件没有为她提供医疗援助？”
引起当局注意的一个问题是：久巴没有医疗保险，不过根据她与雇用她的那家模特公司的合同规定，她应该在抵达中国前已被录用。她没有保险或许是促使她不敢说出她所经历的痛苦的原因。
尽管尸检尚未完成，但俄罗斯驻上海领事馆代表安德烈•库利科夫告诉俄罗斯新闻社，久巴女士的死因似乎是脓毒症和她的神经系统感染引发的多器官衰竭。
尚不清楚谁应该为久巴女士上保险一事负责。在彼尔姆，久巴女士签约的是Great Model公司。该公司负责人为埃莉维拉·扎伊采娃。扎伊采娃女士10月31曰对俄罗斯媒体公布的有关久巴工作过度的说法提出了异议，但没有给出具体说明。
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