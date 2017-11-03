中国企业收益进一步增长 资源类企业领跑

日媒称，中国企业业绩加速增长。2017年前三季度净利润同比增长18%。
据《日本经济新闻》11月2日报道，中国加大了公共投资，实施了积极的经济刺激政策。受益于此，资源、钢铁、有色金属类国有企业利润大幅增长。另一方面，汽车、房地产等行业增幅放缓。
报道称，通过对可同期比较的3429家企业业绩进行统计，这些企业前三季度净利润合计达2.6万亿元人民币。增幅比前两个季度的同比涨幅（16%）高出2个百分点。通过对可获取数据的2493家企业统计发现，它们的销售额同比增长了19%。
统计对象为在上海和深圳证券交易所上市的企业，不包含阿里巴巴集团、腾讯控股、百度等在美国和香港上市的主力企业。因此，中国企业的实际业绩可能比该数据还要好。
中国实施经济刺激政策，加大了基础设施投资。另外，政府改善生产率、治理环境，加快去产能。结果，资源和材料价格上涨，除金融企业外的企业净利润排名靠前的大多是中石化、中国神华能源等企业。
煤炭的国际价格在2016年上半年触底后大幅反弹。煤炭巨头神华能源前三季度净利润达到356亿元人民币，是去年同期的2倍。随着原油价格的企稳，中石化、中石油收益也大幅增长，钢铁巨头宝山钢铁的净利润也达到116亿元人民币。
报道称，净利润排名前十的企业中，纯民营企业只有家电巨头美的集团一家。中国今后准备通过兼并重组“央企”，来提升国际影响力。央企旗下有很多上市公司。在本土市场，大型化的国有企业的影响力似乎还将进一步增强。
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