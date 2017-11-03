胜安航空开通新加坡-广岛航线 由全新MAX 8客机执飞

新加坡航空公司旗下全资区域子公司胜安航空，于10月30日开通飞往日本广岛新航线。这标志着胜安航空首次将日本目的地纳入航线网络。这条航线是目前广岛与新加坡之间的唯一一条直航线路，为往返于日本和新加坡，以及该区域其他目的地的旅客提供了更大程度的连通。伴随新航线的启动，胜安航空的航线网络已经扩展至16个国家的53个目的地。新加坡航空与胜安航空的航线网络已覆盖6个日本航点。
首航航班MI868于30日凌晨1时45分从新加坡樟宜机场起飞，并于上午9时30分抵达广岛机场。返程航班MI867于上午10时25分起飞，下午3时40分抵达新加坡（所有时间均为当地时间）。
广岛航线每周3班，分别为星期一、星期四和星期六，并于同日返程。新航线由胜安航空全新波音737 Max 8客机执飞，该客机于本月早些时候交付给胜安航空。波音737 Max 8 客机特色在于优化的商务舱和重新设计的经济舱。这条新航线也将推出日本料理，使得旅客们能够在飞行中享受正宗的日本风味。作为提供全方位服务的航空公司，旅客们可以通过自己的设备享受机上无线娱乐系统胜安乐院（SilkAir Studio）带来的无限乐趣，以及享受免费行李限额服务。同时，倘若联程乘客途经新加坡中转搭乘另一班胜安航空或新加坡航空的航班，或其联程起始航班为胜安航空或新加坡航空的航班，均可享受联程值机服务。
为了纪念这一特殊的时刻，乘坐首航航班离开新加坡和广岛的乘客都被赠予了胜安航空的定制礼物，以及由胜安航空总裁符载吾（Foo Chai Woo）先生以及该航班机长 Richard Lim Keng Yong 亲笔签名的首航证书。
对于新航线的开通，胜安航空总裁符载吾先生表示：“我们非常高兴开通了飞往广岛的新航线。 我们希望这将为日本和新加坡之间以及这两个主要门户之外的旅客开启更多的旅行机会与选择。广岛位于河流三角洲，其临近城市拥有许多著名景点，一直以来在新加坡十分受欢迎。它冬暖夏末，是四季宜人的绝佳旅游目的地。目前，两座城市之间只有这条直航航线，我们也希望新航线能为前来新加坡的日本游客提供便利，尤其当他们通过胜安航空转机前往其他东南亚目的地时。”
广岛位于日本的“中国地区”，在日语里意为“广阔的岛屿”，是两处世界文化遗产：严岛神社和广岛和平纪念公园原子弹爆炸圆顶屋的所在地。严岛神社是世界上唯一拥有鸟居（日式牌楼）的神社，其绝佳的地理位置使之成为“日本三景”之一。热衷于户外活动的游客可以踏上一段为期两天的骑行之旅，沿着本州（Honshu）-四国（Shikoku）收费公路穿行于周边的村庄岛屿，全程60公里。
作为日本三大清酒产区之一，著名的清酒镇——西条（Saijo）拥有约50家清酒酿造商，游客们可以在这里品尝这座城市独特的广岛清酒。同时，日本料理爱好者可以在这里享用广岛最著名的佳肴之一——御好烧，一种在热铁板上烹制的美味煎饼。
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