传丰溪里核试场发生坍塌事故 或造成200多人死亡

日本朝日电视台今天援引未透露姓名的知情人士的话报道，在平壤9月份进行第6次核试验后，试验场的一处隧道坍塌，可能造成200多人死亡。
路透社尚未能证实这一报道。朝日电视台报道，9月10曰前后丰溪里核试验场发生的首次坍塌令大约100名工人被困。报道称，救援行动中发生的第二次坍塌意味着死亡人数可能超过200人。
专家表示，核试验场附近发生的一系列震动和山体滑坡可能表明，朝鲜9月3日进行的第6次也是规模最大的一次核爆炸破坏了该地区，丰溪里核试验场或许不能再用于试验核武器。
【曰本广播协会网站10月31曰报道】韩国气象部门公布分析结果称，北朝鲜核试验场所处的山体下方存在空洞，如果北朝鲜再次实施核试验，放射性物质可能会外泄。
该试验场位于北朝鲜东北部咸镜北道丰溪里的群山之中，此前6次核试验都在这里进行。
韩国议员30日在国会上曾就此质问政府称：“有分析指出，再进行一次核试验，山体就会崩塌，届时会有大量放射性物质在朝鲜半岛周边地区扩散。”
韩国气象厅负责人就此表示：“从卫星资料分析来看，试验场所在的山体下方存在60米到100米长的空洞，如果再进行核试验，确实有可能发生这种情况。”这位负责人还指出，试验场附近一旦发生塌陷事故，放射性物质也有可能外泄。
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