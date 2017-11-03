俄罗斯正酝酿新国际战略

俄罗斯《莫斯科时报》网站10月24日发表卡内基莫斯科中心主任德米特里·特列宁的文章《俄罗斯擘画国际秩序蓝图》称，莫斯科新的大战略仍处于酝酿期。这项战略寻求最大限度地与各方加强联系，并以俄罗斯的自身利益为本。
文章称，过去25年，俄罗斯在对外政策方面可谓兜了一大圈。俄罗斯起初摒弃了苏联的超级大国地位、全球地缘政治野心以及意识形态。俄罗斯联邦当前的自身定位是“新俄罗斯”，即不再是超级大国，对境外事务抱有适度的雄心，且愿与苏联原来的敌人、如今成为莫斯科伙伴或导师的国家发展融洽的关系。
文章称，目前尚不清楚“新俄罗斯”有哪些国家利益，也不清楚其国家利益与美欧伙伴的国家利益是否存在差异，以及存在哪些差异。但北约东扩、科索沃危机以及车臣战争标志着俄罗斯收起了当初对西方——特别是对美国——所持的温和态度。克里姆林宫恍然大悟：俄罗斯归根结底只能靠核武器来保护本国重大安全利益。
文章称，本世纪头十年的末期，俄罗斯提议与美国及其盟友设立“共同防御范围”，打造联合导弹防御体系，努力与欧盟建立伙伴关系。但这些尝试都失败了，其根本原因在于莫斯科不愿为加入西方俱乐部而缴纳“入会费”，即不愿接受美国的领导。
文章称，俄罗斯与西方的关系就越来越紧张了。按俄罗斯可接受的条件与西方实现一体化，这在过去一直是俄罗斯对外政策的一个中心支柱，但这已彻底行不通了。
文章称，但当前看来，新蓝图在慢慢显现。俄罗斯位于亚欧大陆的中北部，这一地理位置使俄罗斯得以——也迫使它——对辽阔的周边地区的愿景作出360度调整。
文章称，欧亚大陆的两大实体——欧盟和中国——都是俄罗斯的近邻。俄罗斯不必在欧盟和中国之间厚此薄彼。
文章称，莫斯科新的大战略仍处于酝酿期。这项战略寻求最大限度地与各方加强联系，并以俄罗斯的自身利益为本。与很多迥然不同的伙伴打交道并非易事，但也并非没有可能，莫斯科近来在中东地区的经历便是明证。
文章称，与中国保持稳定关系将是一项长期重大任务。但与中国、印度、伊朗和土耳其等国共同打造新的地区秩序绝非易事。而欧盟和乌克兰也是欧亚大陆的组成部分，在欧洲与俄罗斯达到认同彼此差异的状态之前，这项使命将无法完成。
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