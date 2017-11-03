中国重申进一步扩大开放承诺

外媒称，在美国总统特朗普访华之前，中国国家主席习近平在会见美国商界领袖时承诺要进一步开放中国经济。
据美联社10月31日报道，习近平30日会见了清华大学经济管理学院顾问委员会委员并发表讲话，该委员会成员包括苹果公司首席执行官蒂姆·库克、脸书公司首席执行官马克·扎克伯格和黑石集团董事长苏世民。
美联社援引新华社报道称，会见在人民大会堂举行，习近平承诺将“继续出台一系列进一步扩大开放的举措”。
报道称，在上周举行的共产党重要会议上，习近平承诺将进一步开放市场，支持企业家，也证实了改革国有企业的计划。
新华社报道称，习近平表示他期待特朗普访华。
报道援引习近平的话称：“中方愿同美方一道，高瞻远瞩，相互照顾彼此利益和关切，妥善化解分歧和矛盾，共同推进中美合作，实现互利共赢，我们对中美关系的前景持乐观态度。”
报道称，不过习近平强调，中国将坚定维护自身主权、安全和发展利益。
另据法新社10月31日报道，中国官方媒体30日表示，习近平会见了苹果公司的库克和脸书公司的扎克伯格，中国正在推动私营企业发挥更大的作用。
法新社援引新华社报道，习近平在会见清华大学经济管理学院顾问委员会委员时说：“中国是经济全球化的受益者，更是贡献者，中国的发展是世界的机遇。”
报道称，清华大学经济管理学院吸引了一批国际一流的技术专家和金融顾问，包括黑石集团董事长苏世民、高盛集团首席执行官劳埃德·布兰克芬和特斯拉公司首席执行官埃隆·马斯克以及阿里巴巴集团董事局主席马云等中国本土的重量级企业家。
另据美国《纽约时报》网站10月31日报道，中国国家主席习近平30日在一批来自中美两国的有影响力的商业领袖面前，重申推行改革的承诺。
报道称，在北京人民大会堂的一次活动上发表讲话时，习近平谈到了全球化、创新和中美关系等话题。
报道称，按照计划，美国总统特朗普将于一周后首次访问中国。
报道称，中国领导人和外交官过去曾在与美国领导人和外交官举行关系更为紧张的会面之前，利用商业峰会宣传中国的经济实力和对美国公司的影响力。比如，2015年访问美国期间，习近平先在西雅图停留，会见美国科技公司高管，然后才去华盛顿与奥巴马会面。
《纽约时报》称，30日习近平在讲话中宣传其作为一名经济改革者和全球贸易捍卫者的资格。
新华社发布的讲话概要显示，习近平说，“中国正在以前所未有的决心和力度推进全面深化改革”。他还说，“中国已经并将继续出台一系列进一步扩大开放的举措”。
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