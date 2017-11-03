不吃早餐会“喂饱”心脏动脉血栓

美国塔夫茨大学的一项最新研究提醒大家，不吃早餐图一时方便，很可能会“喂饱”你的心脏病。人到中年，如果习惯性地不吃早餐，那么患上心脏动脉血栓的概率会比那些按时早餐的人要大得多——起床之后吃早餐是保护心脏的第一步。
塔夫茨大学营养科学和政策学院的高级研究员Jose Penalvo介绍，血管的健康杀手是动脉斑块，由脂肪、钙和其他物质堆积形成，会阻塞动脉血管，使血管变硬变窄，这种病症叫动脉粥样硬化，会导致心脏病发作、中风和其他并发症。不吃早餐不等于一定会患上动脉粥样硬化，但会对负责调节胃口的激素分泌产生不好的影响，危及血糖和胰岛素的调控，因此按时早餐会使过度肥胖、糖尿病和心脏病的可能性减小。很多人选择不做饭吃而是在外买速食，但这样并不能保证食物的营养性和安全性。
Penalvo介绍，动脉斑块早期不会引起任何症状，因此此项研究使用超声筛选临床症状还不明显的动脉粥样硬化患者。通过这样的手段，研究组找来了西班牙4000位40到54岁之间的受试者。其中3%的人不吃早餐，而27%的人每天会吃一顿认真准备的早餐，这意味着他们每日超过20%的卡路里都通过这顿早餐获得，另外70%的人会选择一顿低卡的早餐。研究结果表明，这三类人群患症状不明显的动脉粥样硬化的可能性也不尽相同。大约75%的不吃早餐的受试者、57%的吃丰盛早餐的人和64%吃低卡早餐的人会形成这种斑块。
研究表明，吃早餐的人多半会选择更健康的生活方式。他们一般会选择水果、蔬菜、海鲜和瘦肉等对健康有益的食物，因此肥胖、高血压、糖尿病或者胆固醇水平异常等病症会大大减少。
美国注册营养学家、营养和饮食学会的发言人Kim Larson说：“这项研究很有意义，因为有将近30%的成年人习惯性地跳过早餐这一环节，这样会影响接下来一天的胃口和饮食习惯。还有一些人因为减肥也不吃早餐，但其实没吃早餐的人会在一天中，用各种方式补偿自己没吃的那一餐，甚至一天下来摄入的卡路里比那些吃早餐的人还要多。”
早餐的营养搭配对健康的影响也是十分重要的。比如，咖啡和面包是最简单的早餐，但营养不是特别高，Larson建议早餐应该合理搭配蛋白质、碳水化合物和脂肪。很多人认为时间太紧是横亘在每天吃早餐前的一块大石，其实早餐并不需要有多么复杂，燕麦、坚果和水果就足矣。Larson提供了几种健康的早餐食谱：全麦面包搭配坚果酱，燕麦卷和水果与酸奶搅拌，切片苹果配上花生酱，都是不错的选择。一顿健康的早餐确实是为一天开了一个好头，也是一种潜移默化预防心脏病风险的疗法。
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