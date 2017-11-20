古诗词+歌曲+绕口令：金融大鳄罗杰斯女儿们的中文开挂了！





前一阵特朗普访华，外孙女唱中文歌背唐诗，获赞“中美友好小使者”；在欧洲，多国学校纷纷开设中文课，很多王室王子公主也开始学中文。





但有一个人似乎早就看出中文会有大热的一天。他不但让女儿一出生就学中文，更是早早就成了“晒娃狂魔”。





先来感受一下这成果……





“一去二三里，烟村四五家。亭台六七座，八九十枝花”……这首《山村咏怀》是宋代诗人邵雍的诗，而视频中金发碧眼的小女孩当时才上小学五年级。





这标准的发音，这饱满的情感，中国网友看了表示很震惊：突然觉得自己才是外国人……





这下，特朗普的网红外孙女可算是遇到劲敌了……





毕竟，人家从小就学中文。罗杰斯曾在一次采访中透露大女儿小时候的梦想就是当个中文老师。





罗杰斯：为了学好中文 举家搬迁新加坡





75岁的华尔街金融巨鳄罗杰斯，于1970年与索罗斯共同创建的量子基金曾连续十年年均收益率超过50%。





对于两个女儿能说一口流利的中文，他曾多次表示举家迁到新加坡就是为了让女儿学习中文，了解亚洲。





在11月10日香港的亚洲金融科技发展会上，罗杰斯又播放了两位女儿朗读中国古诗的视频，小女儿还玩起了绕口令。两个女孩的普通话发音字正腔圆、平翘舌都相当标准！





据香港财华社报道称，罗杰斯重申，为了让下一代更好容入新世纪，要让孩子学会普通话。他还说，计划让女儿到中国上大学。





在得意地播放女儿中文视频之前，罗杰斯就在台上强调了中文在他心中的重要地位：“无论我在什么地方做演讲，特别是在西方，我会告诉人们，当你有了孩子以后，你应当让他们学中文。因为中文将是他们余生最重要的语言。19世纪是属于英国的，20世纪是属于美国的，但是21世纪将是属于中国的，无论我们愿意与否。”





罗杰斯热衷于中文并不奇怪，因为从上世纪80年代开始，当国际社会对中国的认知还十分有限的时候，他就捕捉到这片土地正在发生的经济社会巨大变革。在20世纪80年代末到90年代初，他曾三次穿行中国，在旅行中发现了这支“超级潜力股”。





两个女儿学习中文从娃娃抓起





罗杰斯说，中国语言博大精深，他最喜欢“危机”一词，因为所有的危险时刻都暗藏机遇。迄今为止，他四次大规模投资中国股市，分别是在1999年、2005年、2008年和2013年，进入时机恰恰是中国股市最低迷的时候。





罗杰斯对两个女儿的中文学习可谓是从娃娃抓起。





罗杰斯2009年出版的书《投资大师罗杰斯给宝贝女儿的12封信》，其中第七封信就是专门告诉女儿中文的重要性。





在信中，罗杰斯提到女儿们的家庭教师是中国人，用普通话与孩子们沟通。而让孩子们学中文的原因，就是“因为中国的经济正在起飞，未来它会变成一个远比现在重要的世界级选手。”





在2012年接受腾讯《商业人生》采访时，罗杰斯曾回想1986年第一次来中国：“第一次来到中国的时候，我就意识到之前人们告诉我的关于中国的事情都是错误的。出生成长在美国，关于中国的传言这是一个很糟糕的地方。来了之后才发现，聪明勤奋有抱负”。





因此，在女儿出生之后，他就决定让女儿从小开始学中文。他很自豪地说：“我的孩子都会说中文，不说印度语，也不说德语。”





而当被问到为何定居新加坡时，罗杰斯表示就是为了让孩子学中文，“因为新加坡说中文也说英文……这是我可以留给她们的最重要技能。”这劲头与特朗普家比起来可谓“不相上下”。美国媒体Quartz曾透露，伊万卡的三个子女都在纽约曼哈顿的一家私立语言学校上课，这里的学费高达每年7.5万美元（约合49.8万元人民币）。





在回答自己认为最成功的投资是什么时，罗杰斯不假思索：“女儿。因为她们会说中文，并且很了解亚洲以及中国。”













Twitter

sgnypost





