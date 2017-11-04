中国在中东欧地区收获影响力

在世界的目光转向克里姆林宫在影响中欧地区政治的或明或暗的举动时，北京却也在该地区积累影响力。这个地区在捷克前总统瓦茨拉夫•哈韦尔等领导人主政时期，一度十分警惕与中国交往的危险。
中国的经济崛起让数亿人摆脱赤贫，这是值得称颂的成就——同样值得称颂的还有中国与世界各地的经济交往。然而，中国的海外投资远远不止是纯粹的、价值观中立的经济事务。
截至目前，中国在中欧地区的投资规模仍然比较小，尤其是与来自韩国和日本的外国直接投资额相比。然而，中国投资的可见度很高，似乎还经过了精心的战略规划。
中国国有的中国银行2015年进入捷克市场，而今年跟进的中国工商银行也是国家控制的。
中国华信能源有限公司是一家与共产党有联系的民营企业，它购买了捷克一家航空公司的股份，收购了洛布科维奇酿酒公司，还收购了捷克最受欢迎的足球俱乐部之一布拉格斯拉维亚俱乐部的多数股权。
与此同时，中国人正在波兰推动加强与中国的铁路运输联系，作为“一带一路”倡议的一部分。
中国日益增加的经济存在，再加上各种精心组织策划的商业论坛、会议和官方访问，正在慢慢影响中欧地区的政治。哈韦尔当政时期曾公开支持中国异见人士的活动，在西藏问题上发声，总是引发中国官方不满。类似举动如今不可想象。
相反，现任捷克总统米洛什·泽曼委任中国华信董事长叶简明为其经济顾问。甚至捷克一些主要亲西方人士，如外长扎奥拉莱克，都小心翼翼，避免发出有争议的声音。
扎奥拉莱克在2014年访问北京时发表了一个讨好中国的声明，宣称捷克政府“反对西藏任何形式的独立”。
上个月捷克大选的赢家、即将担任总理的安德烈•巴比什是有名的务实主义者。他的政府不太可能采取更加提防中国的态度。原因之一就是提高对中国的警惕无法收获政治利益，无论是在捷克国内还是该地区的其他国家。
如今在布拉格、布达佩斯、华沙或者布拉迪斯拉发，很少有人视中国为威胁——目前确实也没理由这么做，因为中东欧地区没有面临中国政治或军事控制的直接威胁。
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