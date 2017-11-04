比特币期货是小投资者的机遇还是次贷危机式的大骗局？

西媒称，芝加哥商品交易所（CME）宣布将从2017年第四季度开始推出比特币期货。CME公布这一决定之后，比特币交易价突破了6500美元的历史性关口。许多专家担心，比特币期货将引发投机狂潮，诱使大批投资者“上钩”，导致2008年的金融危机重演。
据西班牙《经济学家报》网站11月1日报道，比特币价格不断刷新着历史纪录。今天首次突破6500美元，尽管随后有所回落。根据CoinMarketCap网站的数据，所有虚拟货币的总价值创下1840亿美元的纪录高位。
比特币价格屡创新高后，如今的市值已经超越高盛、摩根士丹利等许多大企业的市值。
报道称，CME是最近这一波上涨的“推手”。CME管理着全球最大的期货交易市场。CME已宣布将在今年年底前推出比特币期货交易。
报道认为，这个决定是CME将比特币作为投资资产的努力之一。一些专家认为，CME此举可能将使比特币投资合法化，进而导致监管机构批准越来越多的交易所交易基金（ETF）发售申请。比特币投资合法化背后潜藏的大量衍生品，让专家和业内人士嗅到了类似2008年金融危机的一丝气味。这可能意味着大批投资者将被引诱“上钩”，导致泡沫越来越大。
报道称，推出比特币期货将使比特币在期货市场和虚拟货币交易两大领域同时获得优势。美国证券交易委员会（SEC）此前已就比特币ETF进行过审核，并于今年3月拒绝了比特币大亨卡梅隆·温克尔沃斯和泰勒·温克尔沃斯兄弟的ETF上市请求。原因是，SEC认为比特币缺乏监管所需的机制，难以防止操纵行为的发生。
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