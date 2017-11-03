人为失误酿成惨剧 美军发布撞船事故调查报告

据美国《华尔街日报》网站11月1日报道称，美海军公布的两份有关两起海军军舰撞船事件的报告显示，这两起共造成17名水兵丧生的事件原本是可以避免的。这两份报告指出了许多方面的失误，涉及的问题从掌舵和领航到所谓的舰上风气。
“菲茨杰拉德”号驱逐舰和“约翰·麦凯恩”号驱逐舰今年先后发生撞船事件。前者6月份与一艘商船相撞，造成7名水兵丧生；后者8月份与一艘油轮相撞，导致10名水兵丧生。
美海军发布的报告进一步解答了此前的疑问，即为何两艘驱逐舰会在太平洋上与商船相撞并酿成如此惨剧。
在对“菲茨杰拉德”号驱逐舰与排水量2.9万吨的“ACX水晶”号商船相撞一事的调查中，海军发现该舰官兵犯下诸多过失。报告摘要显示，过失包括未能遵循正确的领航程序以及未能进行基本的值更操作。调查人员还发现，舰上人员未能正确使用领航工具，也没有在“紧要关头”进行从容有效的应对。调查人员得出结论说：“没有任何个人应该为此事件负全责。”报告说：“舰上人员对当时的局面没有准备，他们指挥控制不力，训练以及航行准备不足。”
报告提到了一些个人，说甲板上的值班军官未能遵守航速和该航速下操作能力方面的规定，也没有遵守通知其他船只有危险、以采取恰当行动的要求。
当时负责值更的水兵仅在左舷、而未在右舷履行职责，这导致右舷存在相撞风险。
报告还提到，该舰指挥领导层对舰上人员可能变得疲劳的情况坐视不理。报告说：“指挥领导层未能评估疲劳风险，也未采取缓解措施以确保人员得到充分休息。”
在对“约翰·麦凯恩”号驱逐舰与“阿尔尼克”号油轮相撞事件的调查中，调查人员发现该舰在通行量极大的水域航行时，舰上人员在掌舵和操作推进系统时犯下错误，并在应对时存在“态势感知缺失”的问题。
报告说，负责值更的水兵对该舰系统不够精通，而舰桥位置的人员没能遵守国际航行规则。
报告总结说：“导致这一事件的许多决定都是舰长糟糕判断和决策的结果。”该报告也和“菲茨杰拉德”号撞船事件的调查报告一样，说“没有任何个人应该为此事件负全责”。
在“约翰·麦凯恩”号发生碰撞时值更的一些水兵是从另一艘军舰“安蒂塔姆”号导弹巡洋舰上调来的。报告说，那艘导弹巡洋舰的掌舵和控制系统与“约翰·麦凯恩”号存在“极大不同”，从而导致了问题的发生。
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