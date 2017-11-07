印度农村打击户外排便行为：露天排便将遭受“公开羞辱”

每天清晨黎明时分，在印度一些农村地区，由政府雇员和志愿者组成的“动员者”们，就开始在各个村庄里巡逻，他们的工作就是公开羞辱那些户外排便的人。看到他们，村民们往往会四散而逃，丢下手中原计划用来清洗身体的小水桶，以此避免遭到羞辱和罚款。
据美国《华盛顿邮报》11月5日报道，在印度马哈拉施特拉邦比得市的农村地区，上述一幕每天都在发生。印度总理纳伦德拉•莫迪此前提出“清洁印度倡议”，计划到2019年10月，让每个印度人都能进入厕所，印度届时不会再受到露天排便的危害。而上述巡逻队，就是在执行这一倡议。
据报道，莫迪上台以来，已安装了超过5200万个厕所。但卫生专家称，任务成功的关键在于如何让人们去使用厕所。一些地方政府官员已经开始着手工作，试图用厕所建设竞赛和吸引眼球的信息来赶超对方。还有许多地方诉诸于有争议的“公开羞辱”策略。被羞辱的人会成为村子里的笑料。
最新的人口普查数据显示，印度环境卫生危机已经非常迫切：2011年，53%的印度家庭没有厕所。公共场所散布着人类的粪便，这些粪便会传播疾病，每年已导致数十万人死亡。孩子们，尤其是月经来潮的女孩，因为缺少厕所而缺课。一份报告指出，2015年印度卫生问题所导致的经济成本为1065亿美元，占该国国内生产总值的5.2%。
近期一个早晨，55岁的桑特拉姆•贡加拉(Santram Gonjare)受到了羞辱，他在高速公路上行走时，一个小队把他挡了下来。他们知道贡加拉想做什么，因为他拿着一桶水，排便后，他将会用这桶水来清洗自己。他们把桶从他手中夺了过来，扔在脚下，然后给了他一朵代表善意的花，并告诉他以后要使用厕所。贡加拉垂头丧气回到家。他说，出去排便，是因为家里有九个人而只有一个厕所，他等不及了。谈及与小队相遇的经历时，贡加拉说，“那怎么能好受呢？我觉得自己一文不值，他们不该这样对待老人。”
此类情况在马哈拉施特拉邦比德市地区是司空见惯，没有厕所的人会冒着失去福利、被禁止参加公共部门竞选的风险露天排便。而其他地方，官员们可能用高压手段，或者更糟的方式来解决问题。最近的一起案件中，一名男子试图阻止当地政府对露天排便的妇女进行拍照，而后这名男子被公开处以私刑。一个新闻频道敦促观众把露天排便之人的照片和名字寄给他们，这样他们就会在国家电视台上被羞辱。
尽管经济快速增长，印度在卫生方面仍然落后，部分原因是人们不愿进行清洁厕所这种不体面的工作，传统上，这是低种姓的人干的活。此外，比德的地理位置使其成为最难改变习惯的地区。夏季，特别是在干旱的年份，土地变得干涩，从公共水泵收集水需要数小时。村民从地方管理机构购买水来饮用和洗澡。对他们来说，用水来清洗厕所是一种奢侈。许多家里有厕所的村民说他们到户外排便可以节水。公共健康活动家万达那•普拉萨德(Vandana Prasad)表示，“政府应该集中力量提供必要服务，许多村庄没有固定供水，也没有污水处理系统。”他认为，政府如果只是施加压力，作用将不会不大。
小队成员把他们的工作形容为具有“甘地性质的，即以非暴力方法来解决问题。马哈拉施特拉邦官员萨蒂什表示，公开的羞辱手段只是政府为改变习惯所做的努力的一部分。这是初级阶段的要求，人们理解之后，会将其废除。
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