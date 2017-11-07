中国成功发射"北斗三号" 导航系统启动全球组网

境外媒体称，中国国家媒体6日报道说，中国自主研发的全球导航定位系统中新增了两颗卫星，该系统寻求减少对美国的全球定位系统的依赖。
据美联社11月6日报道，中央电视台和新华通讯社报道说，5日晚，在四川省西昌卫星发射中心，长征三号乙运载火箭成功发射了两颗“北斗三号”组网卫星。
报道称，中国计划到2020年完成30多颗卫星的组网，为全世界提供实时导航服务。
该系统于2000年在中国大陆开始运作，接着2012年覆盖亚太地区。“北斗三号”卫星精确度更高，与其他卫星导航系统的通信能力也得到提升。
在中国的“一带一路”倡议中，该导航系统最终将提供沿途的监测和安全信息。
美媒称，一旦完成，北斗卫星导航系统将加入美国全球定位系统、俄罗斯“格洛纳斯”全球导航卫星系统和欧洲“伽利略”系统的行列，成为覆盖全球的卫星导航系统。印度、法国和日本也在开发地区性系统。
据香港电台网站11月6日报道，中国5日晚在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭，成功发射两颗“北斗三号”全球组网卫星。
据新华社报道，这是“北斗三号”卫星首次发射，标志中国北斗卫星导航系统步入全球组网新时代。
卫星入轨后将开展测试及入网验证，适时对外提供服务。
中国以“三步走”战略发展卫星导航系统，分别是向中国提供服务的“北斗一号”系统，向亚太地区提供服务的“北斗二号”系统，这两步已经实现，余下目标是到2020年前后建成北斗全球系统，向全球提供服务。
报道称，中国成为继美、俄之后世界上第三个拥有自主卫星导航系统的国家。
另据美国太空飞行网站11月5日报道，按照设计，北斗卫星能够与美国、俄罗斯和欧洲的导航系统协同工作，国际芯片制造商提供能接收所有四种卫星L波段信号的接收器。更多卫星提供的组合信号能使用户获得更准确的定位。
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