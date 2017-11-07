虚拟货币泡沫将破灭：征税及安全问题难解

法国《回声报》11月2日刊载题为《为什么虚拟货币将要破灭》的文章称，比特币是当下全球最大的数字加密货币泡沫吗？或者，它是否代表新世纪金融科技前沿的最佳投资？长期来看这一技术将会发展，但是比特币的价格会崩塌。
比特币在10月初的价格超过4200美元，仅仅一个单位的这种虚拟货币就是每盎司金价的三倍多。很多比特币的信徒认为它在将来还会上涨得更高。
比特币的前景主要取决于政府应对的方式。各国政府会容忍这个为逃税和犯罪提供便利的匿名支付体系吗？各国政府是否会创建自己的数字货币？另外一个关键问题是，比特币的众多竞争者可以成功打入市场的程度有多少。
原则上，克隆或者改善比特币技术是相当容易的。不那么容易的是，在可靠性以及围绕比特币出现的重要应用生态体系上复制比特币达到的领导地位。
文章称，目前，监管环境并不一致。中国最近禁止了比特币交易。日本则将比特币定位为合法支付手段。
在硅谷，一些高管既投资比特币，也将资金投向其竞争者。其中最重要的一个竞争者是以太币。10月初，以太币在数字货币市场中的市值达到280亿美元，而比特币为720亿美元。瑞波币（Ripple）则位居第三，市值约90亿美元。瑞波币是一个由银行业支持的平台，可以为跨行和跨境转账减少交易成本。除此之外，还有数十种新的虚拟货币竞争者。
文章称，多数专家认为，虚拟货币背后的精巧科技可以在网络安全领域实现众多的应用。网络安全也是全球金融体系稳定所面临的重要挑战之一。对很多开发者来说，通过建设一个运转最优化且最安全的支付机制，比特币的野心在于替代美元。
但是，认为比特币被允许替代一种由中央银行发行的货币的想法是疯狂的。政府允许用虚拟货币进行小额匿名交易是一回事，允许大额匿名支付则是另外一回事。后者将使得征税或者控制犯罪活动变得异常艰难。
文章称，值得注意的是日本的情况将如何演变。日本政府承诺会监控比特币交易。不过，我们可以确定的是，全球的避税者将会以海外匿名的方式获取比特币，然后再通过日本的账户将钱洗白。通过放行虚拟货币，日本有可能会成为类似瑞士的避税天堂。
如果比特币被剥夺其绝大部分匿名性，那么它可能就很难再维持当前的高价。如果各国政府有能力彻底监控其交易，那么比特币是否会跌到一文不值？有可能不会。尽管比特币交易需要大量电力，但它仍可能战胜大银行2%的交易费用。
最后，很难看到有什么可以阻碍央行创造自己的数字货币并动用监管。货币的漫长历史告诉我们，私营行业带来创新，然后以国家监管和为政府所用而收场。文章称，对于比特币未来两年将达到什么样的价格我毫无判断，但是坐等虚拟货币可以避免上述历史中出现的类似命运是不可能的。
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