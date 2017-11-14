高三第一名学生杀死班主任！

《新京报》11月12日报道，当日下午4时许，沅江市三中某班学生罗某杰(男，16岁，沅江市草尾镇人)与班主任鲍某(男，47岁，沅江市阳罗洲镇人)发生争执，罗某杰拿出随身携带的弹簧跳刀刺伤鲍某，鲍某随即被送往医院，经抢救无效死亡。目前，犯罪嫌疑人罗某杰已被公安机关控制，案件正在进一步侦办中。
老师们都很喜欢罗某杰，班主任鲍方也对他关注有加。鲍方安排他坐在教室中间靠前的位置，还为他争取了胡杨助学金。
当时，鲍老师让学生写一篇读后感作文。罗某杰走出教室，和鲍老师说他不想写。“他的声音不大，但态度不好，很多同学都能听见，”
鲍老师那时明显有些生气地和罗某杰说：“不想写就转班。”说完，他就回了办公室。
三五分钟后，罗某杰走出教室。他拿着弹簧跳刀悄悄去了一间教室之隔的教师办公室。
罗某杰很快又便回到教室。他校服上有几处血渍，右手拿着刀，他走到鲍老师的女儿面前，说了一句：“我把你爸爸给杀了”，随即跑了出去。
罗某杰把刀扔在了作案现场，后来又跑去走廊试图跳楼，其间一语不发。
在派出所，问他为什么杀老师。罗某杰仰起头，东张西望，眼睛闪躲，没有答话。
对于此事件，网上一片哗然！
知名教育学者熊丙奇认为：这起事件与两年前湖南邵东发生的高三学生弑师事件，极为相似，都是因为学业问题，都是平时成绩不错的学生，都是对学生不错的班主任教师。为何会发生这样的惨案，从师德、学生品德角度分析，是无解的。这是升学学业压力导致学生有严重心理问题，但对心理问题却不重视的结果。有严重心理问题的学生，会做出极端行为，要么自伤（自杀），要么伤人！
知名自媒体人湘语飘零说，鲍方老师不仅是沅江的优秀教师，更是家里的顶梁柱，他有着美满的家庭，有着心爱的妻子和女儿，有着需要孝敬的父母，可现在，他竟然倒在自己学生的屠刀下，一切都因11月12日发生了改变，凶手的那一刀毁灭了老师家里的一切美好和憧憬！
律师臧启玉说：我所重新认识今天的学生和今天的教师，是从去年开始的。那时便有安徽教师被学生群殴，最后受到处分的是竟然是被打的教师。当时虽然是极少数的现象，但是既然发生了，就必然会有更多次。后来便有了四川夏老师事件。而这一次更加残烈，全国教师一片愤怒，一致要求惩治凶手，维护教师权利。倘若讨论这一次鲍老师之死对于将来的意义，意义就在此罢。
这些评论是相当中肯到位的。笔者认为：
首先，鲍老师英年遭此厄运，留在世上的一家人还怎么活？他有一个未成年上学的女儿，有一个患癌症多年的妻子，做为老师，如此的家境一定不会太好，但毕竟支柱还在。如今，死于恶魔之手，九泉之下，如何瞑目。
其次，学生带刀上学，就是一个恶棍。曾经有一位专家说，只有不会教的老师，没有学不好的学生。这样的学生，是不是可以让专家来试试。这一个学生，根本就不是来上学的，学校应该对于这类学生说“不”，将之开除或拒之门外才行。‘
再次，当老师，不但是收入不高，如今亦有生命危险。近年来，有关杀师侮师的事件，时有发生，这让广大教师如何能够安心从教。恩师情不念报答，还要了恩师的命，你教我书，我要你命！这是中国教育的悲哀！
笔者深思，如果不是这件事情发生，可以肯定，明年高考之后，这位学生一定能考上重点大学，几十年后，成为一名优秀的人。但是，因为此事的发生，一些都付之东流。
笔者想为这位杀人的孩子找一个解脱的借口，说他是一个孩子吧，但是，他已经16岁，这个年龄，在现代已与成人无异。说老师对他不好，关心不够吧，他是一名尖子生，是老师关注有加的学生。说他精神有问题，这也许能成为一个借口，但是，事情会这样吗？
有网友说。其实，这是社会上的现实问题，读书唯成绩不讲人品，做生意讲赚钱不讲诚信，做官唯上不讲道理。一个可以捅自己老师26刀的人，可以捅自己三年同班同学老爸26刀的人，可想是一个多么冷酷无情的人！不管成绩多么优秀，也将会是社会的人渣。
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