巴黎给无桩共享单车“立规” 停放人行道或不再免费

法媒称，鉴于无桩共享单车大量登陆巴黎，巴黎市政府希望能对其投放加以规范。16日巴黎市政府召集了共享单车运营者开会，与会企业包括中国香港的gobee.bike、新加坡的oBike和中国内地的ofo。巴黎市政府负责城市规划的官员让-路易·米西卡在一份公告中说：“我们应该和谐地共享公共空间。像在欧洲或亚洲一些城市出现的侵占人行道的行为，不应在巴黎出现。”
据法国《论坛报》网站11月17日报道，概念来自中国的无桩共享单车，可让使用者用智能手机定位并找到单车，开锁后即可骑行。问题是单车停放混乱，这可以从中国或其他一些国家看到：大量的单车占用了人行道。
巴黎市政府负责交通和公共空间事务的副市长克里斯托弗·奈多夫斯基说：“共享单车运营者应当体现出责任感，采取必要措施维护和管理好其所提供的服务。”
报道称，巴黎市政府要求运营者们在两三周内提出一个行为规范，以便能提供“高质量的服务”和设立“性能标准”。例如，10月初首次在巴黎推出无桩共享单车服务的香港gobee.bike就建议，将“每组单车停放数量的上限定为7辆”，无法使用的单车要在“72小时内回收”，以及“押金不超过15欧元”等。
同时，巴黎市政府也在研究实行“公共空间商业占用租赁”制度，政府已经对占用人行道的商贩摊位实施了类似制度。最后，市政府还建议“通过未来的交通指导法案确定适用这种新型服务的司法框架，设立经营许可制度”。
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