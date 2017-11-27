中国驻吉布提军队射击演练：训练将常态化

港媒称，来自中国唯一海外军事基地的部队进行了又一轮实弹射击训练，分析人士认为这样的训练未来可能变得更加频繁和先进。
香港《南华早报》网站11月25日援引媒体报道称，实弹射击训练是在吉布提的国家靶场进行的。
中央电视台播放的画面显示，轮式装甲突击车和步战车在沙漠中投入演练，军人们在进行目标打击训练。据报道，训练主要包括火炮实弹射击训练和通信设备操作等。
中国人民解放军说，这次训练旨在检验装备各项战术性能。
北京的军事分析人士周晨鸣说，预计以后会有更多这样的训练。周晨鸣说：“海外驻军将进行经常性的军事训练，就像国内的部队一样。不过，他们的训练不久应该会有不同的重点，不会是基本的射击训练。”
报道称，中国军队最初是在今年7月抵达这个东北非国家的。这支部队于9月份进行了首次实弹射击训练。
报道称，这个军事基地位于吉布提首都以西。训练是表明中国军事和外交自信日益增长的一个迹象。吉布提已经存在美国、日本和法国的军事基地。
周晨鸣说，中国的海外驻军面临诸多局限和挑战，因为他们必须与当地军人和社区合作来应对危机，所以他们需要不同于国内部队的训练来做好准备。
北京的军事专家李杰说，预计将会有经常性的训练，因为中国需要一支训练有素的海外驻军。
李杰说：“可能发生很多意料之外的事，不管事情是大是小。一个海外军事基地的情况相比本地军队面临的情况要复杂得多。”
他说：“除了监视海上形势，驻军还必须警惕该地区的挑战，尤其是非洲邻国的不稳定局势。”
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