突破性疗法有望治愈癌症

科学家们说，得益于一种此前从未用过的免疫疗法，癌症患者可能被彻底治愈。
实验室专家说，可能明年在病人身上测试该疗法，希望能让他们“彻底康复”。
利夫特生物科学公司首席执行官亚历克斯·布莱思也说，他的团队希望建立全球首个癌症杀手“细胞库”。
他说：“我们说的不是简单地治疗癌症，而是治愈癌症，患者在5至6周内每周接受一次治疗。根据我们在老鼠身上所做的实验，我们希望看到病人能彻底康复。我们的终极目标是创立全球首个由具有强大癌细胞杀灭能力的嗜中性粒细胞组成的细胞库。”
科学家们说，他们发现了一种方式，可从捐献的血液中筛选出具有癌细胞杀灭能力的免疫细胞。
嗜中性粒细胞构成了人体抵御外敌入侵的首道屏障，它们也被称为先天免疫系统。据信，正是由于有这些细胞，在一些罕见的病例中，病人“奇迹般地康复了”。
在利夫特生物科学公司和伦敦大学国王学院研究人员的共同努力下，新疗法最早将于明年接受测试。
伦敦大学国王学院带头开展该研究项目的法尔律•法尔扎内教授说：“在利夫特生物科学公司最初与我们接触时，我还有点怀疑。我相信此前没人试过这种方法。我们之前没想过生产这些具有癌细胞杀灭能力的特定细胞。早期结果令人兴奋不已。”
该团队将研究重点放在2014年夺去布莱思母亲玛格丽特的生命的胰腺癌上。胰腺癌是最致命的实体癌之一。
布莱思补充说，任何人都可接受嗜中性粒细胞的输入，不必担心出现严重的排异反应。
虽然这些嗜中性粒细胞常常无法发现癌细胞，但一旦它们发现癌细胞，就能在24小时内杀灭95%的测试用癌细胞。
利夫特生物科学公司的团队收集了被血液库当作废料丟弃的大量细胞，并对它们进行大规模筛选，寻找可能的癌症杀手。
人体测试如果明年初能顺利进行的话，将涉及20至40位胰腺癌患者。
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