近期出现的大量性骚扰与不当性行为指控正在席卷法国，破坏“法兰西情人”的浪漫形象。
性侵受害者在社交媒体上掀起巨浪。法国国家警察部门表示，10月全国性暴力投诉案件比去年同增加23%。负责农村治安的部门则表示报案数量同比增加30%。
大量性侵指控促使法国人重新审视男人的某些行为。有法国官员和受害者表示，非自愿接吻、抚摸和其他一些行为在过去很少受到质疑，因为法国社会把这些看成是浪漫文化氛围下的一种调情方式。
法国负责男女平等事务的国务秘书马莱娜•夏帕在一次采访中说：“在法国，我们给性暴力洗白，说这是法国文化，是法兰西爱情，是在表达甜言密语或者献殷勤。法国女人已经受够了。”
法国政府表示，每三天就有一名女性被现任或前任伴侣杀死。
法国总统马克龙25日表示，他将领导法国社会打一场“文化战役”，把性別平等定位五年任期的“国家事业”，明年的工作重点将是打击性暴力。马克龙表示，2018年法国政府在性别平等上将增加到4.2亿欧元。
“我们整个社会存性别歧视问题，他说我们必须立即行动起来，否则就太晚了。”
马克龙政府计划引入法案，对言语性骚扰课以罚款，并把与未成年人的性行为自动认定为强奸。政府就如何加强立法在全国各地组织了300场研讨会，民众还被要求在政府网站上发表意见。
除了加强立法，马克龙25日表示，政府还将从学前阶段就加强性别平等教育，并在电视和社交媒体上发起运动，提醒法国人不要轻视性暴力问题。政府还将为性侵受害者开通互联网服务，便于其报警并联系医院相关部门。
国务秘书夏帕说：“我们不会仅仅关注某一方面工作。我们正在推动立法。我们正在领导一场文化战役。”
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