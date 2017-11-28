中国女生入境美国答错问题 被扣押一个多月

11月28日讯，美国移民政策收紧，华人也颇受影响。
10月有一中国女孩赴美国参加夏令营，被海关及边境保护局询问来美目的，女孩回答学英语，但她持有旅游签证，被怀疑签证目的和实际不符，送到未成年人拘留中心扣押一个多月。
据《世界日报》报道，女孩亲友辗转反复请美国旧金山社会活动家杨海平帮忙询问，聘请的律师去了三次，刚开始见不到人,费了九牛二虎之力才看到她。孩子父亲飞来美国两次,直到第二次才在法庭上首次见到女儿。且法官认为证据不充分,不准交保释金,孩子目前在关押中。
杨海平表示,中国女孩未满18岁,此前就持旅游签证来过美国参加夏令营,但中途回国,10月初又单独赴美。遭遇海关及边境保护局问话时,直接回答来美学英语,没有说是旅游观光,被怀疑签证目的和实际情况不一,不得入境。因为女孩未成年,不能单独坐飞机遣返回国,结果被送到半官方的未成年拘留中心扣押,“女孩当时就吓哭了”。
杨海平表示,最奇怪的是,类似的情况属于灰色盲区地带,法规不健全,收押华人女孩的拘留中心很多规定不懂,也不知如何处理。律师进去三次,都没有见到人。
拘留中心甚至要求女孩不要请律师,先想办法申请庇护留下来,因为依据美国法律,如果孩子人身受到伤害或者被父母遗弃,可以通过法律途径留在美国。但女孩家境不错,完全没有想过此种途径。其父亲飞来美国两次,事情还没有解决,但又担心事情闹得太大,影响以后出入境美国。
杨海平说,目前美国移民政策越来越严格。以前有的事情弹性空间很大,华人来美旅游顺便学学英语是再正常不过的事情,下面执法时可以睁一只眼闭一只眼。如果遇到类似情况,华人即使被关进小黑屋谈话,问题不大,甚至有时和海关打打招呼,也能放人。现在海关查得非常严格,一讲错话,可能就被原机遣返。有朋友太太曾经在美国生过小孩,后来回中国了。近段时间全家来美国旅游,结果朋友和儿子可以入境,他太太因为生过小孩,被原机遣返。朋友和儿子非常不开心的在美国待了几天,赶紧回家。
杨海平表示,海关及边境保护局应该主要针对恐怖分子,这样风声鹤唳的检查,矫枉过正的遣返扣押,对华人社区非常不利,“也想提醒华人朋友,在进入海关被询问时,回答问题千万不要随随便便,以为有了签证就肯定能进来。海关问什么就回答什么,是旅游就是来旅游,比如说去几个大城市游玩,别答非所问,被人怀疑”。
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