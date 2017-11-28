北京公寓大火找出源头　二十人被刑事拘留

引致北京大兴区对外来劳工发出驱赶令的公寓大火，警方经调查后，周一（27日）公布起火位置及起火原因，并公布将20名涉案人士刑事拘留。
公寓大火在本月18日发生，夺走19条人命。
警方的公布指出，火警发生于火场地下中部冷库的墙面上，而起火原因则是埋在聚氨酯保温材料内的电气线路故障所致，排除人为纵火嫌疑。
警方调查发现，其中一名樊姓疑犯于2002年至2006年间，在未经相关部门审批的情况下，先后三次僭建，建筑面积约2万平方米，用作出租及经营用途。
目前，警方正与有关部门进一步加强调取证，确定有关人士法律责任，依法打击处理违法犯罪人员。
另外，大兴区发生公寓夺命大火后，当局展开大规模排查行动清理违规建筑，令大批外来基层人口顿失居所，引发社会关注。西红门镇副镇长陈永强周一（27日）表示，镇政府将为符合条件的受影响群众提供过渡性住宿，并为有意愿返乡的群众提供返乡车票。
西红门镇相关负责人亦强调，为确保行动中困难群众的基本生活得到保障，镇政府还成立了临时救助小组，提供应急临时救助服务。被救助者可以向临时救助工作小组提出申请，核准后即可获得相应的临时救助。
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