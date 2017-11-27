美韩大规模空中演习下月登场

第七航空军司令部表示，此次演习通过模拟实战旨在提岛韩美合作战能力和作战效率。除空军外，美国还将投入海军和海军陆战队的1.2万名兵力，韩美两军8个基地的230多架飞机将参演。
据悉，美国空军将出动6架全球最强战机F-22“猛禽”和3至4架F-35A“闪电II”参演，6架F-22同时飞抵半岛将是首次，这会给朝鲜带来不小的压力。此次演习昼夜进行，培养韩美两军在韩半岛的随时作战能力。
韩美两国商定扩大美军战略武力在韩换防部署后，美军曰前曾向韩国东部海域派遣3艘核航母“罗纳德•里根”号、“西奥多•罗斯福”号和“尼米兹”号参加联演。
韩国国防部一名官员周五说，美国和韩国空军定于下月初举行一次例行联合演习，演习将投入6架F-22“猛禽”隐形战斗机。
上述韩国官员对路边社记者说，此次代号为“警惕王牌”的演习将在12月4日至8日举行。
“警惕王牌”演习是美韩定期举行的双边训练活动，一年举行两次，旨在模似战时防御。在此前的演习中，大约有1.6万名美军参演。
此次演习的背景是：朝鲜无视国际谴责和制裁，持续推进其核导计划，虽然该国已有两个月未进行核导试验。
此类联合演习遭到平壤强烈抗议，朝鲜将之视为对这个孤立国家的侵略。
美国将派出F -22“猛禽”隐形战斗机前往韩国参加联合演习，这是针对朝鲜展示力量的新举措。
韩国媒体称，6架通常驻扎在曰本冲绳的战斗机将被部署到韩国，参加12月4日开始的为期5天的“警惕王牌”美韩联合演习。
韩国空军发言人说，将有“数量不确定的” F-22参加此次演习。当地媒体称，美国战机将与韩国空军的战机一起进行精确打击演练。
眼下，美国正在大力推进特朗普总统所说的针对朝鲜核计划的“最大限度施压”。
本月早些时候，在美国与日韩战举行的联合军演中，两架B-1B超音速轰炸机飞越朝鲜半岛。
接下来，3艘美国航母和7艘韩国军舰在本地区举行了 10年来首次有3艘航母参加的海上联合演习。
朝鲜今年7月发射两枚似乎能够打到美国本土的洲际弹道导弹。朝鲜领导人金正恩称之为送给“美国佬”的礼物。
接下来，朝鲜又发射两枚导弹飞越曰本，然后进行了第六次核试验——这是到目前为止威力大的一次核试验，远甚于其他几次。
特朗普周一宣布将朝鲜列为支持恐怖主义国家，这是美国在近十年后重新把朝鲜列入这份黑名单。
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