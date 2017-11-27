英建议民众学外语应对脱欧

为了应对英国脱欧后的新政治形势，英国文化协会日前发布研究报告，建议加强英国人的语言竞争力，而西班牙语是第一建议选择。
距离脱欧公投已经过去了 一年，现在到了英国如何绘制贸易蓝图的时候了。报告显示，除了西班牙语，其他建议选择依次是汉语、法语、阿拉伯语和德语。
致力于促进文化交流和创造教育机会的英国文化协会认为，英国应当将变成一个世界贸易强国作为当务之急，同时加强与欧洲各国间的双边关系，特别是与地理位置较为接近的国家。
在创造“全球的英国”这个大背景下，掌握多门外语就成为一项基本价值。然而，英国的现状与成为一个多语言国家还相去甚远。
报告就英国国内的语言教育匮乏问题发出警告。报告指出，英国人应当走出“英语是国际贸易语言”的魔咒，从而了解掌握其他语言的重要性。
英国目前正处于一个关键时刻，提高全国人民的语言能力已经成为一项要务。英国人应当有能力促进本国与欧洲邻国之间在经济、政治和文化等方面的联系。
报告提出五大选项的依据来自于经济、文化、外交、教育、企业发展、政府、英国人的文化偏好等多个方面。
之所以将西班牙语列为第一选择，主要是考虑到西班牙是英国主要旅游目的地。此外，以西班牙语作为官方语言的国家为数众多，掌握西班牙语将在外交和贸易方面给英国人带来裨益。
报告指出，在五大选择当中，西班牙语、法语和德语教学已经在英国国内广泛开展。
目前英国亟待发展汉语和阿拉伯语教学。英国政府已经在考虑相关举措。据悉，英国政府正在招募能够教授汉语和阿拉伯语的语言人才。
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