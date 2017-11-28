沙特拟打造全球最大石化产业园

德媒称，沙特阿拉伯计划在未来几十年内逐渐摆脱对石油收入的依赖。因此，石油巨头沙特阿美公司和化工企业沙特基础工业公司计划打造全球最大的石化产业园。
据德国新闻电视频道网站11月26日报道，他们将斥资200亿美元建设一个庞大的产业园，在那里进行原油化工产品加工。沙特的两大主要企业沙特阿美公司和沙特基础工业公司已经签署了相应的意向书。这将是全球最大的此类产业园。
报道称，该计划是沙特摆脱对石油收入依赖的努力的一部分。为了将这个王国改造为一个多元化的国民经济体，利雅得计划向化工和旅游等其他行业的发展投入大量资金。
沙特阿美公司首席执行官阿明·纳赛尔表示，关于新产业园的最终决定将在2019年底前作出。到目前为止，产业园的预定地点为红海沿岸的港口城市延布，计划在2025年投入使用。
两家企业称，这个产业园将直接和间接带来大约3万个新就业机会。到2030年，它将令沙特的国内生产总值增长1.5%。
据称，全球最大的石油企业沙特阿美公司将会上市。政府将在市场上出售这家国有企业5%的股份，估计将筹得1000亿美元。这将是史上最大规模的首次公开募股计划。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost